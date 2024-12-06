Російські найманці в Сирії мають великі проблеми. На що скаржаться пропагандисти

Росіянам там може бути дуже непереливки

Один із популярних російських z-блогерів скаржиться на великі проблеми російських військових у Сирії, де вони воюють проти повстанців на боці президента Башара Асада. На його публікацію звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

"Z-блогер Файтербомбер повідомляє, що в Сирії катастрофа. Російські військові бази та аеродром фактично не захищені від обстрілів, виводити їх нікуди, евакуювати повністю неможливо. Скоріш за все, у найближчому майбутньому вони потраплять під удари артилерії та БПЛА", — пише Казанський.

Йдеться про публікацію провоєнного російського каналу Fighterbomber, де йдеться, що на ситуацію в Сирії істотно впливає використання повстанцями дронів "надійно боротися з якими ніхто, ніде поки що так і не навчився".

"Погрожує вона (ця ситуація російським військовим, — ред.) втратою авіаційної ударної складової, яка становить відсотків 75 бойових можливостей наших військ у САР", — йдеться в повідомленні.

Також Fighterbomber констатує, що під загрозою і російські військові бази у Сирії. Причому їх практично неможливо евакуювати й значна частина майна російських бойовиків, зокрема, озброєння та військова техніка залишиться повстанцям.

"Продовжуємо спостерігати, але те, що ініціатива не на нашому боці й ситуація дуже складна, заперечувати неможливо", — пише він.

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню у 2020 році, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хайят Тахрір Аль Шам". Повстанці за перші три дні наступу взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів у провінціях Алеппо та Ідліб. Місто Алеппо теж захоплене опозицією. А 5 грудня опозиція взяла під контроль місто Хама.

Зазначимо, що армія Асада з початку наступу сирійської опозиції зазнала масштабних втрат не лише в особовому складі, а й у військовій техніці. Рахунок втраченої техніки йде на сотні, до того ж майже всю техніку асадисти просто кинули, розбігаючись перед наступом опозиційних військ.

Як повідомляв "Телеграф", сирійська опозиція під час свого стрімкого наступу на війська сирійського президента Башара Асада продовжує захоплювати безліч трофеїв. Так, на одному із напрямків наступу повстанці захопили базу протиповітряної оборони сирійської урядової армії з усім, що там було – зокрема зі старими літаками МіГ-21.