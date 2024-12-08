Асад переможений за 11 днів: що зараз відбувається у Сирії (оновлюється)

Головне станом на 8 грудня

Сирійські повстанці зайшли до Дамаску та оголосили про падіння режиму президента Башара Асада. Останній залишив країну літаком, а прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.

"Телеграф" повідомляє про головні події у Сирії станом на 8 грудня. Також ми стежимо за ситуацією та оновлюємо цю статтю у міру надходження новин.

Що відомо зараз

Наступ на півдні Сирії було розпочато 29 листопада 2024 року. За ці 11 днів сталося наступне:

09:15 Уряд Сирії отримав гарантії безпеки від бойовиків, повідомив міністр зв'язку республіки. За його словами, урядовці повернуться на свої робочі місця протягом двох днів.

Водночас армія Ізраїлю підтвердила введення своїх військ у буферну зону на кордоні із Сирією. Там зазначили, що це зроблено "з метою забезпечення безпеки громадян та поселень на Голанських висотах" у зв'язку з загрозою проникнення бойовиків. Ізраїльські військові наголосили, що не втручаються у події, які відбуваються у Сирії.

У Сирії впав режим Башара Асада. Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" взяло під контроль столицю Сирії — Дамаск. На вулицях міста чути постріли, з тюрем звільняють ув’язнених.

Літак ІЛ-76, на борту якого, як повідомляється, був Башар Асад, зник з радарів. Місцеві ЗМІ припускають, що він міг зазнати краху, але підтвердження цієї інформації поки що немає.

Місцеві ЗМІ стверджують, що урядові війська переодяглися у цивільне та залишили свої позиції.

Повстанці взяли під контроль столичний аеропорт та почали звільняти ув’язнених із в’язниць. Республіканська гвардія припинила охороняти резиденцію Асада. За інформацією CNN президент залишив країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сирійські повстанці взяли під контроль головне місто на сході Сирії.