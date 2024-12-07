"Росія не здатна зупинити": Трамп прокоментував участь США у війні в Сирії

США не повинні втручатися у війну у Сирії, переконаний Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп висловився про доцільність участі своєї країни у багаторічній війні у Сирії.

Своїми думками він поділився у соціальній мережі Truth Social. Політик закликав співвітчизників не брати участь у конфлікті, оскільки це не війна Сполучених Штатів.

За словами Трампа, США "не повинні мати із Сирією нічого спільного". Він зазначив, що Росія не спроможна захистити режим Башара Асада в Сирії, оскільки паралельно веде війну з Україною.

"Росія, яка так зав'язана на Україні і яка втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш (повстанців — Ред.) через Сирію, країну, яку вона захищала роками… У будь-якому випадку, Сирія — це безлад, але не наш друг, і США не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Не втручайтесь", — написав політик в соцмережі.

Нагадаємо, сирійська армія та опозиційні угруповання, які припинили зіткнення після угоди про припинення вогню у 2020 році, знову вступили в період конфлікту після масштабних атак угруповання "Хайят Тахрір Аль Шам". Повстанці за перші три дні наступу взяли під контроль 550 кв. км та 70 населених пунктів у провінціях Алеппо та Ідліб. Місто Алеппо теж захоплене опозицією. А 5 грудня опозиція взяла під контроль місто Хама.

Раніше "Телеграф" писав, що у російських найманців у Сирії виникли великі проблеми.