У Раді пояснили, чи реально зараз провести вибори в Україні, та розповіли, якими вони мають бути

Для того, щоб вибори були легітимними, вони мають бути демократичними

Чутки про нібито майбутні вибори в Україні — підігравання Росії. У нинішніх умовах про них не може бути й мови.

З такою заявою виступила нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко. Вона пояснила, що провести демократичні вибори за такої ситуації з безпекою в країні неможливо.

"До повоєнних виборів в Україні буде прикута велика увага миру та суспільства. Вони (вибори. — Ред.) мають бути легітимними. Для того, щоб вони були легітимними, вони мають бути демократичними і забезпечувати право балотуватися на них, наприклад, військовим, які на сьогоднішній день день мають найвищий рівень підтримки. Але військові наразі не можуть залишити фронт. Тому я вважаю такі розмови (про вибори. — Ред.) досить небезпечними. Нам сьогодні потрібно зосередитись на тому, як рухатися до зміни ситуації на фронті", — сказала вона.

Також нардеп прокоментувала новини зі всілякими "мирними планами", які зараз активно з’являються у ЗМІ. На її думку, зараз відбувається "зондування ґрунту" з боку Заходу через обговорення у ЗМІ різних варіантів таких планів, проте жодного відношення до реальності вони не мають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського розповіли, коли в Україні відбудуться вибори.