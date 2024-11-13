Нардепка пояснила, за якої умови вибори в Україні можна буде провести у 2025

На підготовку до виборів потрібен час

Питання про необхідність проведення наступних виборів в Україні постає все частіше. Багато хто прогнозує, що вибори повинні відбутися у 2025 році.

Зокрема, таку можливість припускає нардепка Вікторія Гриб. Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Новини Live".

За її словами, вибори можуть відбутися восени 2025 року. Нардепка не вважає, що їх можна провести навесні. На її думку, найбільш ймовірним строком їх проведення є осінь. Адже за законодавством, для організації виборів необхідно завчасно повідомити населення за 6 місяців.

Водночас Вікторія Гриб наголошує, що вибори не можуть відбуватися, поки в Україні триває війна. Якщо вдасться домовитися про припинення бойових дій, наприклад, у лютому, то через пів року можна буде провести їх провести. Проте, якщо війна продовжуватиметься, то, на думку нардепки, немає підстав для організації виборчого процесу. "Якщо війна продовжуватиметься, то я не бачу фундаменту для проведення виборів", — каже Вікторія Гриб.

Тобто строки проведення наступних виборів в Україні будуть залежати від перебігу російсько-української війни.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Раді пояснили, чи реально зараз провести вибори в Україні, та розповіли, якими вони мають бути. Зараз відбувається "зондування ґрунту" з боку Заходу через обговорення у ЗМІ різних варіантів таких планів, проте жодного відношення до реальності вони не мають.