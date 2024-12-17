Найлегше було би думати, що там залишилися лише ті, хто чекав Росію - Євгенія Моторевська
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Керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів – про те, що люди на тимчасово окупованих територіях чекають звільнення
Потяг Київ-Хелм. Зі мною в купе — три пані 55-60 років. Україномовні. Привітні. Але дуже сумні.
— Шо, Оксанко, страшно нагору лізти?
— Страшно фільтрацію проходити. А це таке…
Починаємо говорити. Три приятельки. Повертаються в окупацію на лівий берег Херсонщини. Польща-Білорусь-Росія-окупована Донеччина. Далі — дім. У Києві провідували дітей та онуків.
Плачуть весь вечір. Одна з них розказує, як онук спочатку її не впізнав, а потім не хотів відпускати назад.
— Ви не думайте, ми нормальні, — говорить одна з жінок до мене з провиною в голосі.
Кажу: "Та я й не думаю".
Потяг зранку сильно запізнюється. Жінки вже готуються проходити фільтрацію на межі Росії та окупованої території. Видаляють з телефонів листування, фотографії, обговорюють як чистити історію переглядів на ютубі.
— І додаток ПриватБанку видали. В мене минулого разу питали в Новоазовську: "А што ета у вас такоє с украинским флагом за прілаженіє?"
Та сама пані Оксана неочікувано дістає з сумочки синьо-жовту стрічку.
— Онук подарував…І що мені робити…? — запитально дивиться на подружок.
— Оксанко, мотай на ногу і прикриєш чоботом.
Звичайно, найлегше було би думати, що там залишилися лише ті, хто чекав Росію. Ну, або ті, що "какая разніца".
Але там наші люді. І їх багато.
А я всю дорогу не можу позбутися думки: що, якщо знайдуть нашу синьо-жовту стрічку?
Джерело: допис Моторецької у Facebook
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