В окупованому Азовському морі десятки іноземних кораблів: з ким торгує Росія

Росіяни використовують окуповане Азовське море для торгівлі

Росія буквально наповнила тимчасово окуповане Азовське море своїми торговельними кораблями. Більшість із суден не ховаючись веде торгівлю з Туреччиною, порушуючи міжнародно визнані кордони України.

Про це свідчать дані сайту Vesselfinder, що відстежує рух кораблів у реальному часі. Згідно з ними, на ранок 5 листопада на тимчасово окупованій території України в Азовському морі перебуває понад десяток російських суден, а також суден під прапорами інших держав, які прямують до РФ або з неї.

Одним з таких кораблів є суховантаж "German", що вийшов із порту Азов (РФ). Зараз він знаходиться у водах України і прямує до Туреччини (порт Самсун).

Також до Туреччини прямує і російське суховантажне судно "Coral". Його пунктом призначення є порт Мерсін.

Крім того в українських водах Росія тримає нафтовий танкер "Павло Брюллов". Його пункт призначення невідомий, проте останнім портом був Батумі (Грузія).

У російський Ростов-на-Дону через води України йде і суховантажне судно під прапором Ліберії. Його останній порт був у Туреччині.

В Азовському морі можна спостерігати і низку кораблів з невідомим маршрутом, які йдуть з РФ або в РФ, наприклад, суховантажне судно "Омега",

Для довідки: Азовське море складається окремо із внутрішніх вод України та окремо із внутрішніх вод Російської Федерації, які розмежовуються лінією державного кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною вкотре зафіксували російський пасажирський літак.