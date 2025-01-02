Зруйнована стела та активні бої біля Покровська. Що зараз відбувається у місті (карта)

Росіяни не йдуть у лобовий штурм

Армія Росії продовжує натиск на Донеччині, намагаючись захопити Покровськ. Проте наразі окупанти це роблять через сусідні населені пункти.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у телемарафоні "Єдині новини". За його словами, Покровський напрямок наразі найгарячіший, лише за минулу добу біля міста ЗСУ зупинили 38 штурмових і наступальних дій росіян.

"Він залишається таким (найгарячішим — Ред.) останні кілька тижнів. Сусідні з ним напрямки, як-от Курахівський та Времівський теж залишаються дуже гарячими. Міських боїв у місті (Покровськ — ред.) немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати (сили — ред.) й бити надалі так, щоб обійти місто", — каже військовий.

Зауважимо, що відстань від лінії фронту до Покровська становить менш як 2,5 км, а до кордонів Дніпропетровської області — 7,5 км.

Він додає, що особливу роль у цьому відіграє активна дія БПЛА та іншої техніки, яку росіяни зосередили біля Покровська.

На запитання кореспондента про прагнення ворога взяти у напівоточення Покровськ із півдня, Трегубов відповів, що місто достатньо велике й укріплене. Саме тому росіяни не йдуть у лобовий штурм. Водночас частина угруповань окупантів зав'язла у міських боях на низці інших напрямків, зокрема у Часовому Ярі й Кураховому.

"На бої в Покровську ворог зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки", — додав Трегубов.

Додамо, що 2 січня була зруйнована стела на вʼїзді в Покровськ, повідомляє військовий 68 бригади Павло Вишебаба.

"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав її в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", — написав військовий.

Раніше "Телеграф" писав, що влада Покровська, до якого наближається ворог, здивувала планами на 2025 рік.