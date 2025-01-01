Росіяни просунулися в Кураховому та під Покровськом. Як зараз виглядає лінія фронту (карта)

Тяжкі бої не зупиняються ні на день

Йде 1043-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 31 грудня, на фронті сталося 191 бойове зіткнення. Росіяни мали просування на Донеччині.

За даними порталу DeepState, ворог міг просунутися у Кураховому. Також окупанти мали просування у районі двох сіл Покровського району — Солоного та Вовкового, які розташовані за 14 та 12 км на захід від Покровська.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість ворожих атак протягом 31 грудня відбулася на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій росіян. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

На Курахівському напрямку захисники України відбили 20 російських штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 11 штурмів. Бої тривали неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

Також активна російська армія була на Лиманському напрямку, де вона атакувала 19 разів. Росіяни намагалися просунутись неподалік Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки.

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