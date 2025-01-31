Аналітик та економічний експерт Олексій Кущ розповів про різку демагрофічну кризу в Україні, яка може стати причиною справжньої національної катастрофи

Жахлива статистика.

У 2024 році смертність в Україні становила 495 тис. осіб, а народжуваність 177 тис., тобто розрив у 2,8 раза.

Природний від'ємний приріст населення (так, саме такий термін застосовують у демографії) становив торік 318 тис. осіб.

Другий рік поспіль смертність перебуває на одному й тому ж рівні, практично не змінюючись.

А ось і без того низька народжуваність в Україні впала ще на майже 6% (мінус 11 тис народжень).

З урахуванням міграції за кордон і окупації територій, смертність, пов'язана з війною, становить зараз не менше 100 тис. осіб на рік.

Цей показник за глибиною демографічного впливу можна порівняти з безперервною епідемією коронавірусу.

Демографічно, Україна з 2020 року в умовній пандемії. П'ять років "не природного скорочення" населення, якщо так можна висловитися.

Якщо війна — національна трагедія, то демографія — це національна катастрофа.

Яка посилюється і міграцією з країни.

За даними НБУ у 2024 році країну покинуло ще 500 тис. осіб.

У 2025 році ця цифра може бути і вищою.

Тобто сумарно, Україна в контексті людського капіталу втратила торік понад 800 тис. осіб: 500 тис. виїхали і ще стільки ж померли, а народилося лише 177 тис. осіб.

Ще кілька років такого треку і точка відродження залишиться далеко позаду.

Вона вже позаду, але ще є шанс. Маленький, але шанс.

Джерело: допис Олексія Куща у Facebook.