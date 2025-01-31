Аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ рассказал о резком демагрофическом кризисе в Украине, который может стать причиной настоящей национальной катастрофы

Ужасающая статистика.

В 2024 году смертность в Украине составила 495 тыс. чел., а рождаемость 177 тыс., то есть разрыв в 2,8 раза.

Естественный отрицательный рост населения (да, именно такой термин применяют в демографии) составил в прошлом году 318 тис чел.

Второй год подряд смертность находится на одном и том же уровне, практически не меняясь.

А вот и без того низкая рождаемость в Украине рухнула еще на почти 6% (минус 11 тыс рождений).

С учетом миграции за рубеж и оккупации территорий, смертность, связанная с войной составляет сейчас не менее 100 тыс человек в год.

Данный показатель по глубине демографического воздействия можно сравнить с непрекращающейся эпидемией коронавируса.

Демографически, Украина с 2020 года в условной пандемии. Пять лет "не естественного сокращения" населения, если так можно выразиться.

Если война — национальная трагедия, то демография — это национальная катастрофа.

Которая усиливается и миграцией из страны.

По данным НБУ в 2024 году страну покинуло еще 500 тыс человек.

В 2025 году эта цифра может быть и выше.

То есть суммарно, Украина в контексте человеческого капитала утратила в прошлом году более 800 тыс человек: 500 тыс уехало и еще столько же умерло, а родилось всего лишь 177 тыс человек.

Еще несколько лет такого трека и точка возрождения останется далеко позади.

Она уже позади, но еще есть шанс. Маленький, но шанс.

Источник: пост Алексея Куща в Facebook.