"Переговори з Росією нікуди не ведуть": колишній соратник Трампа назвав головну проблему Віткоффа та Кушнера

Насамперед необхідно зупинити російську агресію

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Переговори щодо врегулювання війни в Україні йдуть у бік від головних тем, обговорюючи другорядні питання та уникаючи ключової проблеми. Йдеться про території та ситуацію на Донбасі.

Про це заявив колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки та експосол США в ООН Джон Болтон в інтерв’ю для "24 Каналу". За його словами, складається враження, що сторони ведуть діалог про що завгодно, але не про найважливіше.

Небезпека розмов про "послідовність"

Коментуючи аргументи про те, що успіх переговорів нібито залежить від правильної послідовності кроків (наприклад, спочатку обговорення агресії, потім інвестиції та безпека, або навпаки), Болтон застеріг від подібних дипломатичних хитрощів.

"Мій досвід показує, що коли дипломати починають говорити про послідовність і кажуть: "Ну, це насправді лише питання порядку, в якому ми розглядаємо ці речі, і ми зробимо це, а потім зробимо те. Тож якщо ми все правильно вибудуємо в послідовність, ми отримаємо хороший результат". Я б сказав, що коли ви чуєте слово "послідовність", тримайте руку на гаманці, тому що насуваються неприємності", — зазначив ексрадник Білого дому.

За словами Болтона, немає сенсу говорити про майбутнє України, РФ та Європи, доки не зупинено російську агресію. До цього подібні переговори йдуть на руку Кремля.

"Для мене немає сенсу в будь-яких розлогих дискусіях про масштабні інвестиції в Україну чи Росію після війни, або про майбутню загальну архітектуру безпеки для Європи, доки не будуть усунуті першопричини війни, а саме російська агресія", — сказав Болтон.

Фундаментальний недолік перемовників Трампа

Колишній державний діяч США також розкритикував переговорний стиль команди Дональда Трампа (спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф), назвавши його відірваним від реальності. Головна проблема — та сама послідовність у переговорному процесі.

Джаред Кушнер та Стів Уіткофф

"Тож ми можемо або загрузнути в цих фантазіях росіян, або подивитися правді в очі: сторони настільки далекі одна від одної, що ці переговори нікуди не ведуть.

Це фундаментальний недолік переговірників Трампа і стилю переговорів Трампа – говорити про всі ті чудові речі, які відбудуться після досягнення мирної угоди, без повного розуміння чи усвідомлення того, як взагалі досягти цієї мирної угоди", — додав Болтон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що РФ висуває вимоги не лише до України, а й до НАТО, Фінляндії, країн Балтії та Молдови. Список умов Путіна опублікували західні ЗМІ.