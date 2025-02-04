Віцепрезидент ICC Ukraine спеціально для "Телеграфу" пояснив світове значення української мінеральної сировини

Бажання президента США Дональда Трампа отримати рідкісноземельні метали з України в обмін на допомогу у боротьбі з РФ нагадало, що наша країна має унікальний ресурсний потенціал із запасами вуглеводнів, залізних, титанових і літієвих руд світового значення.

Паливні корисні копалини:

• Виявлені запаси палива: 1,1 трлн виявлених кубометрів запасів газу, а також близько 200 млн т нафти та газоконденсату.

• Нерозвідані запаси: понад 5 млрд т умовного палива.

• Запаси вугілля: 34,4 млрд тонн.

Рудні та нерудні корисні копалини

У надрах України виявлено близько 20 тис. родовищ і проявів 117 видів корисних копалин. Загальна оцінка їх вартості 3−8 трлн доларів; за іншими оцінками – 12-15 трлн доларів.

Більшість запасів вугілля знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. На території Донеччини є величезні запаси природного газу. 2013 року Управління енергетичної інформації США (EIA) оцінило ресурси традиційного/нетрадиційного газу в Дніпровсько-Донецькому басейні, зокрема на Юзівському газовому родовищі, у 2,15 трлн куб. метрів. Саме там, де зараз точаться найзапекліші бої, у Великоновосілківському районі Донецької області, знаходяться промислові запаси літієвих руд. З них виробляють м’який, легкий метал, який використовують для виготовлення акумуляторів великої ємності, зокрема, батарей для електрокарів.

Навряд у найближчій перспективі ми зможемо розраховувати на ці корисні копалини. Інші значні поклади літію знаходяться у Кіровоградській області, де 2024 року Україна продала своє найбільше літієве родовище австралійській компанії. Інвестори планують використовувати нашу сировину для свого заводу в Європейському Союзі.

Цікава ситуація склалася у титановій галузі, де 8 жовтня 2024 року Фонд держмайна на аукціоні з лише одним учасником продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК) – найбільше в Україні підприємство з видобутку та переробки титану — за ціною менш як 100 млн доларів США. Переможцем став міжнародний холдинг з Азербайджану, який раніше купував російські активи.

ОГХК — це 4% світового ринку титанових руд (ільменіт, рутил, циркон), єдине підприємство такого типу в Європі, критично важлива сировина для оборонної промисловості.

В контексті торгівельних війн, які розпочав Дональд Трамп, та відповіді Китаю, який посилив експортний контроль над п’ятьма стратегічно важливими металами (вольфрам, молібден, індій, вісмут і телур. — Ред.), українські рідкоземельні метали стають вельми цікавими міжнародним гравцям, особливо зі США. Але якщо вони дійсно мають види на наші "рідкоземи" то їм треба поквапитись, бо їх розпродаж вже йде повним ходом.