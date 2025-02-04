Україна готова надати США доступ до рідкоземельних металів, але є умова: що кажуть в ОП

В оточенні Зеленського готуються до зустрічі із Трампом для обговорення цього

В Офісі президента (ОП) готові обговорити із лідером США Дональдом Трампом надання українських рідкоземельних металів. Про це "Телеграфу" розповів співрозмовник в оточенні президента Володимира Зеленського.

"Наш лідер говорив про це із Трампом ще восени (під час візиту до США у вересні — Ред.). До того ж це наш пункт Плану перемоги", — пояснює джерело.

За його словами, наразі чітких домовленостей немає.

"Наша задача проста: щоб гарантувати використання ресурсів, то треба гарантувати безпеку України", — говорить співрозмовник.

У разі укладення угоди та підтвердження гарантій безпеки, Україна може отримати сильну позицію під час переговорів з Росією, якщо вони відбудуться.

Наразі ОП займається підготовкою зустрічі із Трампом. Деталі на Банковій поки не розголошують.

Нагадаємо, під час пресконференції у Білому домі Трамп заявив, що хоче налагодити постачання рідкісноземельних металів (РЗМ) з України в обмін на продовження надання допомоги Києву. Тема постачання рідкісноземельних металів обговорювалася ще минулого року, коли президент Володимир Зеленський зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і представив йому "План перемоги".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна має значні запаси рідкоземельних металів, хоча деякі родовища зараз знаходяться на окупованій території. Варто зазначити, що на території нашої країни знаходиться близько 5% так званої "критичної сировини" світу на суму близько 12 трильйонів доларів. Це включає різні рідкісні матеріали на кшталт літію або титану, які, втім, до групи рідкоземельних не відносяться.