Вице-президент ICC Ukraine специально для "Телеграфа" объяснил мировое значение украинского минерального сырья

Желание президента США Дональда Трампа получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь в борьбе с РФ напомнило, что у нашей страны уникальный ресурсный потенциал с запасами углеводородов, железных, титановых и литиевых руд мирового значения.

Топливные полезные ископаемые:

• Обнаруженные запасы топлива: 1,1 трлн обнаруженных кубометров запасов газа, а также около 200 млн т нефти и газоконденсата.

• Неразведанные запасы: более 5 млрд т условного топлива.

• Запасы угля: 34,4 млрд. тонн.

Рудные и нерудные полезные ископаемые

В недрах Украины обнаружено около 20 тыс. месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. Общая оценка их стоимости 3-8 трлн долларов; по другим оценкам – 12-15 трлн долларов.

Большая часть запасов угля находится на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. На территории Донбасса есть огромные запасы природного газа. В 2013 году Управление энергетической информации США (EIA) оценило ресурсы традиционного/нетрадиционного газа в Днепровско-Донецком бассейне, в частности на Юзовском газовом месторождении, в 2,15 трлн куб. метров. Именно там, где сейчас идут самые ожесточенные бои, в Великоновоселковском районе Донецкой области находятся промышленные запасы литиевых руд. Из них производят мягкий, легкий металл, который используют для изготовления аккумуляторов большой емкости, в частности, батарей для электрокаров.

Вряд ли в ближайшей перспективе мы сможем рассчитывать на эти полезные ископаемые. Другие значительные залежи лития находятся в Кировоградской области, где в 2024 году Украина продала свое крупнейшее литиевое месторождение австралийской компании. Инвесторы планируют использовать наше сырье для своего завода в Европейском Союзе.

Интересная ситуация сложилась в титановой отрасли, где 8 октября 2024 года Фонд госимущества на аукционе с одним участником продал Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК) – крупнейшее в Украине предприятие по добыче и переработке титана — по цене менее 100 млн долларов США. Победителем стал международный холдинг из Азербайджана, ранее покупавший российские активы.

ОГХК – это 4% мирового рынка титановых руд (ильменит, рутил, циркон), единственное предприятие такого типа в Европе, критически важное сырье для оборонной промышленности.

В контексте торговых войн, которые начал Дональд Трамп, и ответа Китая, который усилил экспортный контроль над пятью стратегически важными металлами (вольфрам, молибден, индий, висмут и теллур. — Ред.), украинские редкоземельные металлы становятся очень интересными для международных игроков, особенно из США. Но если они действительно имеют виды на наши "редкоземы", то им нужно поторопиться, потому что их распродажа уже идет полным ходом.