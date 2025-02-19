Волонтер, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега нагадав про те, як нинішній голова Держдепу Марко Рубіо критикував Дональда Трампа перед його першою каденцією

1. Про шахрайство Трампа

"Він шахрай. Він обманює людей. Він продає їм свою брехню." (Лютий 2016, під час передвиборчої кампанії.)

2. Про бізнес Трампа

"Дональд Трамп усе життя знущався над простими людьми — від малих бізнесів, які він доводив до банкрутства, до тих, у кого він намагався відібрати будинки через примусове вилучення."

3. Про малий бізнес і Trump University

"Він продав людям Trump University, яка не мала жодної реальної цінності. Він казав їм: ‘Дайте мені $36 000, і я навчу вас, як стати багатим’, а потім просто забирав їхні гроші."

4. Про темперамент Трампа

"Уявіть собі когось із темпераментом Дональда Трампа, хто має ядерний арсенал США під своїм контролем." (Намагався донести, що Трамп занадто імпульсивний для посади президента.)

5. Про зв’язки Трампа з диктаторами

"Він похвалив Путіна. Він похвалив Кім Чен Ина. Він похвалив Саддама Хусейна. Він навіть похвалив китайський уряд за те, що вони розчавили протестувальників на площі Тяньаньмень."

6. Про моральні якості Трампа

"Як можна підтримувати людину, яка зневажає жінок, сміється над людьми з інвалідністю і використовує расистські натяки?"

7. Про особисті атаки Трампа

"Трамп—це людина, яка спробує принизити кожного, хто йому не подобається. Якщо ти його критикуєш, він намагається тебе знищити."

Це все слова Марко Рубіо, колега якого Венс застеріг Зеленського від критики Трампа. Після програшу Трампу на праймеріз 2016 року Рубіо змінив тон і почав підтримувати майбутнього шефа. Як бачим, той його не тільки не знищив, а навіть трохи навпаки

Тому дихайте глибоко, пийте чай з ромашки, гуляйте на свіжому повітрі і допомагайте армії. Якось 11 років вистояли. І тут вистоїм. Головне — бути разом. Крім одне-одного ми нікому особливо не потрібні. Ну крім росіян, звичайно…

Джерело: пост Дейнеги у Facebook