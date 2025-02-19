Підхід США змінився: чим загрожує поспіх Трампа укласти угоду з Путіним - Reuters

Трамп спішить домовитись з Путіним

У вівторок, 18 лютого, через місяць після повернення Дональда Трампа до Білого дому, відбулася перша зустріч американської та російської сторін щодо війни в Україні. Американську сторону представляла нова команда помічників без значного дипломатичного досвіду.

Переговорний процес розпочався без попередніх консультацій з європейськими партнерами. Все вказує на те, що Трамп дуже спішить укласти угоду з Путіним, але це небезпечно, пише Reuters.

Переговори пройшли без участі України та країн НАТО. Путін отримав певні поступки ще до початку зустрічі. Міжнародні спостерігачі відзначають безпрецедентну швидкість, з якою нова адміністрація США розпочала прямий діалог з Москвою.

Намагання Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні, на думку експертів, може зашкодити безпеці як України, так і всієї Європи. Європейські дипломати наголошують на необхідності збереження санкційного тиску на Росію.

Бретт Бруен, колишній радник із зовнішньої політики в адміністрації Обами, зазначив: "Дійсно тривожний факт полягає в тому, що Трамп перетворив Росію з ізгоя в партнера лише за кілька днів. Це має свою ціну".

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів про переговори з росіянами. Він згадав про Зеленського та порівняв Україну із Сектором Гази.