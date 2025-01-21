Сенат затвердив Марко Рубіо на посаді держсекретаря США: він вже встиг зробити заяву про війну в Україні

Рубіо вважає, що для завершення війни обидві сторони повинні будуть піти на поступки одна іншій

Сенат США 21 січня схвалив затвердження Марко Рубіо на посаді нового державного секретаря. Це перше призначення серед адміністрації нового президента США Дональда Трампа, яке було погоджено сенаторами. Сам Рубіо вже встиг зробити заяву щодо війни між Україною та російським режимом.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що за кандидатуру Рубіо було надано 99 голосів від обох партій, тому колишній сенатор-республіканець отримав посаду, на яку його номінував Трамп. Цікаво, що Рубіо раніше був критиком Трампа, проте в останній рік різко змінив свою позицію.

Сам Рубіо сказав у коментарі виданню, що не може назвати орієнтовні часові раки припинення війни в Україні. Проте він заявив, що кожній стороні бойових дій доведеться "чимось поступитися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти, і це теж буде складно… Кожного разу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться поступитися в чомусь", – заявив він.

При цьому Рубіо додав, що рано забігати наперед, а щодо можливих поступок з боку України нічого коментувати не стане. Зате пообіцяв, що переговори, мовляв, почнуться "майже негайно".

"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, і про те, що ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах. І, очевидно, залученим країнам, як росіянам, так і українцям, доведеться приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися… це буде головним пріоритетом президента, тому це буде майже негайно. Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний і кривавий конфлікт, і йому потрібно покласти край. Росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радники Трампа підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного та заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. При цьому точні контури мирного плану новообраного президента США активно обговорюються.

При цьому Київ вже застеріг Трампа та його адміністрацію від спроб примусити Україну піти на переговори з РФ. Спочатку Україна та партнери повинні "змусити Росію відчути біль", перш ніж розпочинати переговори про врегулювання війни. Інакше у Кремлі можуть стати сміливішими, а ці переговори призведуть до катастрофи.