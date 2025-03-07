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Трамп не визнає окуповану територію російською - не ведіться на вкиди і видихайте - Олексій Гончаренко

Автор
Олексій Гончаренко
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп, Олексій Гончаренко Новина оновлена 07 березня 2025, 10:13
Дональд Трамп, Олексій Гончаренко. Фото Колаж "Телеграф"

Народний депутат Олексій Гончаренко каже, що ніхто не збирається здавати Україну

Трошки інсайдів.

Адміністрація Трампа не буде визнавати ніякі територіальні "надбання Росії". Тобто юридично вся територія України — буде вважатись територією України.

Ніякі ідеї РФ про те, що ми маємо юридично віддати наші землі або що маємо взагалі вийти з Запоріжжя або Херсону — не будуть ні підтримані, ні навіть обговорюватись США.

Видихаємо.

Ще раз говорю: не потрібно вестись на заголовки західних ЗМІ зараз. Це — вкиди. У них почалось політичне протистояння між демократами та республіканцями на темі України. Це дуже погано. Але нам туди лізти не треба.

Що точно можу сказати — ніхто не збирається здавати Україну чи віддавати наші території.

Джерело — допис Олексія Гончаренка в Телеграм.

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Теги:
#Україна #Росія #Дональд Трамп