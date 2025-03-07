Народний депутат Олексій Гончаренко каже, що ніхто не збирається здавати Україну

Трошки інсайдів.

Адміністрація Трампа не буде визнавати ніякі територіальні "надбання Росії". Тобто юридично вся територія України — буде вважатись територією України.

Ніякі ідеї РФ про те, що ми маємо юридично віддати наші землі або що маємо взагалі вийти з Запоріжжя або Херсону — не будуть ні підтримані, ні навіть обговорюватись США.

Видихаємо.

Ще раз говорю: не потрібно вестись на заголовки західних ЗМІ зараз. Це — вкиди. У них почалось політичне протистояння між демократами та республіканцями на темі України. Це дуже погано. Але нам туди лізти не треба.

Що точно можу сказати — ніхто не збирається здавати Україну чи віддавати наші території.

Джерело — допис Олексія Гончаренка в Телеграм.