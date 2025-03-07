Трамп не визнає окуповану територію російською - не ведіться на вкиди і видихайте - Олексій Гончаренко
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Народний депутат Олексій Гончаренко каже, що ніхто не збирається здавати Україну
Трошки інсайдів.
Адміністрація Трампа не буде визнавати ніякі територіальні "надбання Росії". Тобто юридично вся територія України — буде вважатись територією України.
Ніякі ідеї РФ про те, що ми маємо юридично віддати наші землі або що маємо взагалі вийти з Запоріжжя або Херсону — не будуть ні підтримані, ні навіть обговорюватись США.
Видихаємо.
Ще раз говорю: не потрібно вестись на заголовки західних ЗМІ зараз. Це — вкиди. У них почалось політичне протистояння між демократами та республіканцями на темі України. Це дуже погано. Але нам туди лізти не треба.
Що точно можу сказати — ніхто не збирається здавати Україну чи віддавати наші території.
Джерело — допис Олексія Гончаренка в Телеграм.
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