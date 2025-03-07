Трамп не признает оккупированную территорию российской - не ведитесь на вбросы и выдыхайте - Алексей Гончаренко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Народный депутат Алексей Гончаренко говорит, что никто не собирается сдавать Украину
Немножко инсайдов.
Администрация Трампа не будет признавать никакие территориальные "достояния России". То есть юридически вся территория Украины — будет считаться территорией Украины.
Никакие идеи РФ о том, что мы должны юридически отдать наши земли или что должны вообще выйти из Запорожья или Херсона — не будут ни поддержаны, ни даже обсуждаться США.
Выдыхаем.
Еще раз говорю: не нужно вестись на заголовки западных СМИ сейчас. Это вбросы. У них началось политическое противостояние между демократами и республиканцами по теме Украины. Это очень плохо. Но нам туда лезть не нужно.
Что точно могу сказать, никто не собирается сдавать Украину или отдавать наши территории.
Источник – пост Алексея Гончаренко в Телеграм.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.