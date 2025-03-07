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Трамп не признает оккупированную территорию российской - не ведитесь на вбросы и выдыхайте - Алексей Гончаренко

Автор
Алексей Гончаренко
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп, Алексей Гончаренко Новость обновлена 07 марта 2025, 10:13
Дональд Трамп, Алексей Гончаренко. Фото Коллаж "Телеграф"

Народный депутат Алексей Гончаренко говорит, что никто не собирается сдавать Украину

Немножко инсайдов.

Администрация Трампа не будет признавать никакие территориальные "достояния России". То есть юридически вся территория Украины — будет считаться территорией Украины.

Никакие идеи РФ о том, что мы должны юридически отдать наши земли или что должны вообще выйти из Запорожья или Херсона — не будут ни поддержаны, ни даже обсуждаться США.

Выдыхаем.

Еще раз говорю: не нужно вестись на заголовки западных СМИ сейчас. Это вбросы. У них началось политическое противостояние между демократами и республиканцами по теме Украины. Это очень плохо. Но нам туда лезть не нужно.

Что точно могу сказать, никто не собирается сдавать Украину или отдавать наши территории.

Источник – пост Алексея Гончаренко в Телеграм.

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Теги:
#Украина #Россия #Дональд Трамп