Народный депутат Алексей Гончаренко говорит, что никто не собирается сдавать Украину

Немножко инсайдов.

Администрация Трампа не будет признавать никакие территориальные "достояния России". То есть юридически вся территория Украины — будет считаться территорией Украины.

Никакие идеи РФ о том, что мы должны юридически отдать наши земли или что должны вообще выйти из Запорожья или Херсона — не будут ни поддержаны, ни даже обсуждаться США.

Выдыхаем.

Еще раз говорю: не нужно вестись на заголовки западных СМИ сейчас. Это вбросы. У них началось политическое противостояние между демократами и республиканцами по теме Украины. Это очень плохо. Но нам туда лезть не нужно.

Что точно могу сказать, никто не собирается сдавать Украину или отдавать наши территории.

Источник – пост Алексея Гончаренко в Телеграм.