Навіщо Путіну ще дві області України: у РНБО пояснили справжні мотиви таких заяв

Росія хоче зробити предметом переговорів нереалістичні вимоги

Президент Росії Володимир Путін намагається "підвищити ставки" перед президентом США Дональдом Трампом — для цього він дав команду Сергію Лаврову говорити про "конституцію РФ, куди вписано Херсон та Запоріжжя".

Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Водночас в Росії розуміють, що на ці умови ніхто не піде, зазначив начальник ЦПД.

Коваленко також додав, що Росія ще з радянських часів обрала стратегію "множити маячню, викладати її на стіл і відрізати шматочок маячні в обмін на щось".

Кремль, за словами начальника ЦПД, спочатку створює нереалістичні конструкції, а потім намагається робити їх предметом перемовин, після чого обмінює поступки у перемовинах на те, що потрібне керівництву РФ.

Зараз Росія дуже зацікавлена у пом’якшенні санкцій, оскільки вони дуже боляче б’ють по російській економіці.

"Така стратегія у Путіна, і ця стратегія не має спрацювати в майбутньому", — написав начальник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що Сергій Лавров зробив різку заяву щодо переговорів.