Офіцер Армії оборони Ізраїлю і військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував нову пресконференцію Дональда Трампа і заявив про те, що Путін хоче "зіскочити" з війни, але при цьому залишити собі все награбоване

Загалом, після нової пресухи Трампа все дійсно має стрункий і логічний вигляд, що я і спостерігаю за останні тижні. Тепер це проговорюється буквально в лоб.

Трамп каже, що Путін хоче миру. Тобто закінчити війну, але закінчити її разом із награбованим — захопленими землями, ну і як переможець, з бонусом, щоб йому віддали ще щось. Це стало зрозуміло, коли Трамп сказав, що в росіян багато карт. Карти, хто ще не зрозумів, — це переваги у кожної зі сторін. І тому, за словами Трампа, з росіянами легше говорити.

Тобто, як я і писав, Путін хоче зіскочити, але зіскочити з нахапаним.

Трамп же визнає, що з ним легше домовлятися, ніж з Україною, у якої, за його словами (він знову це повторив), карт немає. Війна йде на її території, втрачено її території, на стратегічному рівні ініціатива за Росією, у Росії є можливість постійно бомбити Україну тощо.

До речі, якби Україна мала балістику, і не в штучному екземплярі, що дістає до Москви, це була б потужна карта для переговорного треку. Мовляв, віддайте Запорізьку АЕС, або отримайте кілька десятків ракет із 500 кг вибухівки на якісь важливі НДІ в Москві.

Не просто так російська агентура робила сальто в повітрі, але всіма силами душила, гальмувала і саботувала в минулому розробку української балістики.

І ми знаємо, що українська балістика сьогодні таки в розробці. Якщо це реально свої рідні товсті ракети, які можуть закинути півтонни вибухівки в Москву, то це сюрпрайз, мазафака, — раптово карта.

Американцям саме тому й важливо припинити це все саме зараз, коли в Росії всі карти, а в України їх немає. Адже це і запитали у Трампа на тій прес-конференції: мовляв, а чому б їм не дати ще ППО, щоб вони закрилися від російських ударів? Тобто, це має на увазі, що вони зможуть і далі воювати і розвивати свій ВПК.

На що Трамп відповідає: мовляв, це гарне питання, але я не знаю, чи готові вони сісти за стіл переговорів зараз. Тобто, якраз коли в них немає карт. Тобто — капітулювати.

Повертаємося до початку: щоб Путін зіскочив із награбованим.

І Трамп каже: якщо вони не згодні, то ми вмиваємо руки і йдемо. Тобто залишаємо їх і без карт, і не допомагаючи ці самі карти отримати. Що логічно, тому що інтерес США — це витягнути (врятувати) з усієї цієї історії Росію, яка хоче миру, має карти, поступлива, і взагалі вся ця війна жахлива, багато людей гине, і, як сказав присутній там Волтц, — справжня м'ясорубка.

Завжди любив чесних людей. Добре, що зараз американці це прямо в лоб уже проговорюють.

Джерело: пост Ігаль Левін у Telegram.