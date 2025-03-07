Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин прокомментировал новую пресс-конференцию Дональда Трампа и заявил о том, что Путин хочет "соскочить" с войны, но при этом оставить себе все "награбленное"

В общем, после новой пресухи Трампа все действительно выглядит стройно и логично, что я и наблюдаю за последние недели. Теперь это проговаривается буквально в лоб.

Трамп говорит, что Путин хочет мира. То есть закончить войну, но закончить ее вместе с награбленным — захваченными землями, ну и как победитель, с бонусом, чтобы ему отдали еще что-то. Это стало понятно, когда Трамп сказал, что у русских много карт. Карты, кто еще не понял, — это преимущества у каждой из сторон. И поэтому, по словам Трампа, с русскими легче говорить.

То есть, как я и писал, Путин хочет соскочить, но соскочить с нахапанным.

Трамп же признает, что с ним легче договариваться, чем с Украиной, у которой, его словами (он снова это повторил), карт нет. Война идет на ее территории, потеряны ее территории, на стратегическом уровне инициатива за Россией, у России есть возможность постоянно бомбить Украину и так далее.

К слову, если бы у Украины была баллистика, и не в штучном экземпляре, достающая до Москвы, это была бы мощная карта для переговорного трека. Мол, отдайте Запорожскую АЭС, или получите пару десятков ракет с 500 кг взрывчатки на какие-нибудь важные НИИ в Москве.

Не просто так российская агентура делала сальто в воздухе, но всеми силами душила, тормозила и саботировала в прошлом разработку украинской баллистики.

И мы знаем, что украинская баллистика сегодня таки в разработке. Если это реально свои родные толстые ракеты, которые могут закинуть полтонны взрывчатки в Москву, то это сюрпрайз, мазафака, — внезапно карта.

Американцам именно поэтому и важно прекратить это все именно сейчас, когда у России все карты, а у Украины их нет. Ведь это и спросили у Трампа на той пресс-конференции: мол, а почему бы им не дать еще ПВО, чтобы они закрылись от российских ударов? То есть, это подразумевает, что они смогут и дальше воевать и развивать свой ВПК.

На что Трамп отвечает: мол, это хороший вопрос, но я не знаю, готовы ли они сесть за стол переговоров сейчас. То есть, как раз когда у них нет карт. То есть — капитулировать.

Возвращаемся к началу: чтобы Путин соскочил с награбленным.

И Трамп говорит: если они не согласны, то мы умываем руки и уходим. То есть оставляем их и без карт, и не помогая эти самые карты получить. Что логично, так как интерес США — это вытянуть (спасти) со всей этой истории Россию, которая хочет мира, имеет карты, сговорчива, и вообще вся эта война ужасна, много людей гибнет, и, как сказал присутствовавший там Уолтц, — настоящая мясорубка.

Всегда любил честных людей. Хорошо, что сейчас американцы это прямо в лоб уже проговаривают.

Источник: пост Игаль Левин в Telegram.