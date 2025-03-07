З Україною складно, а Путін не хотів починати війну: які ще нові заяви Трампа почув світ

Путін буде більш щедрим, ніж повинен бути, а в України немає карт, вважає він

Дональд Трамп знову виступив із скандальними заявами в бік України. Він розповів про віру у Володимира Путіна, втрати у війні, допомога США та багато іншого.

Виступав президент США в Овальному кабінеті. "Телеграф" зібрав заяви Дональда Трампа.

Довіра до Путіна та карти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні закінчення війни йому легше мати справу з Росією, а з Україною — важче. Також він каже, що вірить у бажання російського лідера Володимира Путіна покласти край війні проти України.

У відповідь на запитання, чи вірить Трамп, з огляду на російські бомбардування України, що Владімір Путін хоче миру, Трамп сказав: "Так, ви знаєте, я йому вірю".

При цьому Трамп ще раз підкреслив те, про що він писав у постів в Truth Social раніше у п’ятницю, що Росія розбиває Україну на полі бою.

Далі президент США заявив, що у питанні врегулювання конфлікту йому легше "мати справу" з Росією, а не з Україною.

"Відверто кажучи, мені важче мати справу з Україною. У них немає карт. Ви знаєте, буде зустріч у Саудівській Аравії десь наступного тижня. Ми вважаємо, що з погляду досягнення остаточного врегулювання, можливо, буде легше мати справу з Росією. Дивовижно, тому що у них всі карти", – сказав президент США.

Путін робить те, що кожен робив би на його місці

Президент США Дональд Трамп прокоментував останні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Він відповів на запитання, чи не вважає він, що російський президент Володимир Путін користується тим, що Сполучені Штати призупинили допомогу Україні.

"Путін робить те, що кожен робив би на його місці. Він хоче це (війну, — ред.) завершити і врегулювати. Він бомбить їх (українців, — ред.) жорсткіше, ніж раніше. Напевно, будь-хто на його місці робив би те ж саме прямо зараз. Він хоче, щоб це завершилось", — заявив Дональд Трамп.

Чому Трамп не відновлює військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп не відновлює надання військової допомоги Україні тому, що "має знати, що українці хочуть врегулювання" війни з Росією.

"Тому, що я маю знати, що вони (українці, — ред.) хочуть врегулювання. Я не знаю, чи вони цього хочуть. Якщо ні, то ми вийдемо з цього всього. Те, що я роблю — я хочу зупинити смерті. Друге, менш важливе — це гроші", — сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що війну в Україні потрібно завершувати.

"Я спостерігав, що протягом тижня відбувалося в Європі. Це може завершитися Третьою світовою війною. Ми маємо це врегулювати", — зазначив американський президент.

Росія зазнає величезних втрат

За словами Трампа, наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч, на якій обговорюватимуть режим припинення вогню та повернення до переговорів. На пресконференції він покликав радника з національної безпеки Майка Волца, який підтвердив: "Президент дав абсолютно чіткий сигнал всім сторонам: бойові дії повинні припинитися. Обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів".

Волц також зазначив, що Росія несе "величезні втрати", а Трамп додав, що щотижня гине близько 2000 молодих людей.

Інші заяви Трампа

"Путін буде більш щедрим, ніж повинен бути, тому що він хоче покласти край війні", — говорить президент США.

"Дуже скоро з Іраном щось станеться, ви про це почуєте", — заінтригував заявою він.

"Володимир Путін не хотів розпочинати війну в Україні", — слова Трампа.

Раніше "Телеграф" писав про факапи Трампа, які стали відомими на весь світ.