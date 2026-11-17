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Українка показала у мережі, як легко зробити новорічну іграшку з пакета з-під молока. Краще використовувати тетрапаки, адже вони мають потрібну пружність та блиск.

Відповідне відео авторка опублікувала у Instagram. За її словами, повторне використання може бути в нагоді навіть перед новорічними святами.

Для виготовлення іграшки треба:

тетрапакет з-під молока;

блискітки;

клей та мотузка.

Спочатку тетрапак треба розрізати як на відео. Великий прямокутник ділимо на квадратики та розрізаємо. Кожен квадратик треб обережно та охайно скласти, аби в середині утворилась ніби зірка. Утворені згини розрізаємо, як показано на відео. Після цього згинаємо та склеюємо. Краще брати клей, який швидко застигає. Отримуємо дві рівні та однакові напівзірочки.

Зірка з пакета з-під молока

Перед тим, як їх об'єднувати обов'язково приклейте мотузку. Після з'єднання зірочок їх можна намазати ПВА клеєм та посипати блискітками. Таким чином отримуємо бюджетну та гарну ялинкову прикрасу. Це спосіб не тільки дає змогу повторно використати тетрапак, а стане в нагоді як спосіб для проведення часу з дітьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити ялинкову прикрасу з кришки від консерви.