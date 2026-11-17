Узимку рециркуляція повітря в салоні заважає боротися з конденсатом

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Щоб швидко очистити запітніле лобове скло, увімкніть кнопку його обдування. Система запустить вентилятор на максимальну потужність і використає тепле повітря, кондиціонер або їх поєднання – видимість може відновитися за лічені секунди.

Як пише OkDiario, скло запотіває, коли тепле вологе повітря салону стикається з холоднішою поверхнею й утворює дрібні краплі. Вологу додають дихання пасажирів, мокрий одяг, парасолі та взуття, а для запобігання конденсату взимку рекомендують підтримувати в салоні 21–23 °C.

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Заднє скло зазвичай має окремий електрообігрів: його кнопка позначена прямокутником із трьома хвилястими стрілками. Вона вмикає вбудовані в скло нагрівальні нитки, які поступово прибирають конденсат; у деяких моделях одночасно обігріваються зовнішні дзеркала.

Електрообігрів заднього скла поступово усуває конденсат Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо окремого режиму для лобового скла немає, допоможе опалення або його поєднання з кондиціонером, який осушує повітря. Водночас не спрямовуйте дуже гаряче повітря на обмерзле скло: різкий перепад температури загрожує тріщинами.

Для зменшення вологості обирайте надходження зовнішнього повітря замість тривалої рециркуляції, особливо коли їдуть кілька людей. Фільтри вентиляції та кліматичної системи слід очищати й замінювати за строками виробника.

Як повідомляв "Телеграф", харчова сода допомагає очистити лобове скло від забруднень, через які під час сильної зливи погіршується видимість.