Просто лясніть її по дупі: в "АТБ" з’явився незвичайний світильник (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
М’який силіконовий нічник продають у відділі тимчасових акцій
В "АТБ" помітили чергову кумедну річ. Незвичайний світильник у формі білої качки з жовтими лапами зовні він нагадує іграшку, але після плескання по корпусу починає світитися.
Новинку показав у Threads автор акаунта @super_znyzhky_akcii.
Читайте також: Кіт буде у захваті. Новинка з "АТБ" стає хітом серед власників пухнастиків (фото)
Він також продемонстрував роз’єм для заряджання, розташований позаду, між качиними лапами.
"Світить досить яскраво, і дуже чутливий. Три рівні інтенсивності світла", – написав автор @super_znyzhky_akcii.
Переглянути в Threads
Скільки коштує качка-світильник в "АТБ"
На сайті "АТБ" м’який силіконовий світильник з артикулом ZDLGT-251126 пропонують за 299,00 грн замість 399,00 грн. У картці товару зазначена знижка 25% – різниця між двома цінами становить 100 грн.
Саме цей артикул і ціну 299,00 грн видно на магазинному сканері на знімку з допису. В онлайн-каталозі товар має код 206014 та позначку "Закінчується".
Як заряджається нічник і що пропонують схожі моделі
На фото видно витягнутий білий корпус, маленький жовтий дзьоб і довгі гнучкі лапи. Світильник лежить на животі, а зарядний роз’єм розміщений у його задній частині.
Для порівняння, в описі схожого нічника "Втомлена качка" на Rozetka вказують акумулятор ємністю 1200 мА·год, до 6 годин автономної роботи та близько 3 годин заряджання. Та модель заряджається через USB, а кабель входить до комплекту.
В описі цієї моделі також зазначені корпус з ABS-пластику й силікону, розміри 21,0 × 10,3 × 6,2 см та потужність 1,0 Вт. Її лапки можна використовувати як підставку для смартфона.
У качки з допису про "АТБ" порт для підключення кабелю добре видно крупним планом: він розташований у заглибленні під чорною позначкою-хрестиком.
Яким досвідом поділилися в коментарях
Під дописом користувач @vse_do_200 розповів про інший нічник із цієї мережі – у формі зайчика. За його словами, пристрій пропрацював рік.
"Такий є у формі зайчика, теж купляли в АТБ. Але через рік перестав працювати", – написав @vse_do_200.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "АТБ" слідкує за вами: яку інформацію мережа отримує про покупця для персональних знижок.