М’який силіконовий нічник продають у відділі тимчасових акцій

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В "АТБ" помітили чергову кумедну річ. Незвичайний світильник у формі білої качки з жовтими лапами зовні він нагадує іграшку, але після плескання по корпусу починає світитися.

Новинку показав у Threads автор акаунта @super_znyzhky_akcii.

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Він також продемонстрував роз’єм для заряджання, розташований позаду, між качиними лапами.

"Світить досить яскраво, і дуже чутливий. Три рівні інтенсивності світла", – написав автор @super_znyzhky_akcii.

Скільки коштує качка-світильник в "АТБ"

На сайті "АТБ" м’який силіконовий світильник з артикулом ZDLGT-251126 пропонують за 299,00 грн замість 399,00 грн. У картці товару зазначена знижка 25% – різниця між двома цінами становить 100 грн.

Саме цей артикул і ціну 299,00 грн видно на магазинному сканері на знімку з допису. В онлайн-каталозі товар має код 206014 та позначку "Закінчується".

Магазинний сканер показує ціну качки-світильника – 299 грн Джерело: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Як заряджається нічник і що пропонують схожі моделі

На фото видно витягнутий білий корпус, маленький жовтий дзьоб і довгі гнучкі лапи. Світильник лежить на животі, а зарядний роз’єм розміщений у його задній частині.

Качка має три рівні яскравості для регулювання освітлення Джерело: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Для порівняння, в описі схожого нічника "Втомлена качка" на Rozetka вказують акумулятор ємністю 1200 мА·год, до 6 годин автономної роботи та близько 3 годин заряджання. Та модель заряджається через USB, а кабель входить до комплекту.

В описі цієї моделі також зазначені корпус з ABS-пластику й силікону, розміри 21,0 × 10,3 × 6,2 см та потужність 1,0 Вт. Її лапки можна використовувати як підставку для смартфона.

У качки з допису про "АТБ" порт для підключення кабелю добре видно крупним планом: він розташований у заглибленні під чорною позначкою-хрестиком.

Зарядний роз’єм нічника розміщений між жовтими лапами Джерело: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Яким досвідом поділилися в коментарях

Під дописом користувач @vse_do_200 розповів про інший нічник із цієї мережі – у формі зайчика. За його словами, пристрій пропрацював рік.

"Такий є у формі зайчика, теж купляли в АТБ. Але через рік перестав працювати", – написав @vse_do_200.

Один із коментаторів розповів про рік роботи іншого нічника з "АТБ"

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "АТБ" слідкує за вами: яку інформацію мережа отримує про покупця для персональних знижок.