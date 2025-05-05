Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев про переговори між Україною та Росією

Ми всі напружено слідкуємо за переговорами щодо припинення війни в Україні. І, на жаль, кожен з нас бачить, що мирний процес починає буксувати. Попри заклики України, чітку позицію нашого Президента, інша сторона не хоче йти на тривале перемир'я.

Два тижні тому вже мали "Пасхальне перемир'я", яке ми бачили як виконувалось. Можемо думати над іншими точковими ініціативами, якщо вони збережуть життя наших людей. Але зараз такі кроки більше нагадують спроби влаштувати "вихідні від війни" для святкування, проведення параду, вирішення внутрішньополітичних завдань. Це не ті реальні рішення щодо безумовного припинення вогню, які б могли стати відправною точкою для врегулювання.

Попри всі труднощі, з якими стикається дипломатія, я все ще бачу можливості і перспективи для досягнення миру вже в цьому році. На мій погляд, на успіх переговорного процесу зараз буде впливати три основні чинники.

По-перше, збереження і нарощування підтримки Україні з боку наших західних партнерів. Це стане чітким сигналом для російської сторони, що Україна не залишиться наодинці і затягування війни на виснаження не забезпечить перемоги.

По-друге, активна дипломатія. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати, які зараз є основною рушійною силою переговорного процесу, не полишали свою позицію посередника. Були на боці України у цих перемовинах. І це одна із найважливіших причин, чому нам потрібна "ресурсна" Угода з США.

Третє. Це дотримання Україною обраної зовнішньополітичної лінії. Демонстрація готовності до безумовного припинення вогню і надалі до переговорів про мирне врегулювання.

Переконаний, що міцні позиції України, активна дипломатія і економічний тиск на агресора, а також націлена на мир українська зовнішня політика дадуть очікуваний результат. Шлях до миру, яким би він не був складним ми обов'язково пройдемо.

Джерело: пост Гетманцева у Telegram.