Пєсков побачив "спільні позиції" з Трампом і висловився про мирну угоду з Україною

Переговори не можуть бути публічними

Мирна угода про припинення вогню в Україні поки не обговорюватиметься. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков каже, що "позиція США щодо війни збігається з російською".

Таку заяву він сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що Крим залишиться у складі Росії, а президент України Володимир Зеленський "це розуміє".

У інтерв'ю росЗМІ Пєсков заявив, що переговори Росії та США щодо України не можуть бути публічними.

"Робота триває. Зараз попередньо говорити про будь-які умови. Робота ця не може вестися в публічному форматі. Це може бути тільки в дискретному форматі", — зазначив він.

Пєсков сказав пропагандисту, що "бачення президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні збігається з російською позицією".

"Я не є прессекретарем Трампа, я є прессекретарем Путіна. Є багато елементів, які дійсно збігаються з нашою позицією", — підсумував він.

Нагадаємо, заяви президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа після зустрічі на похороні Папи Римського говорять про те, що перемир’я у війні стало як ніколи близьким. Проте Україна ризикує втратити позиції.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна буде робити з окупованими територіями.