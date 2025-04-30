Небензя в ООН заговорив про "прямі переговори" з Києвом та згадав передвиборчі обіцянки Зеленського

Російський постпред вчергове заявив про "проблеми з легітимністю" Зеленського, забувши про сумнівну легітимність самого Путіна

Постійний представник Росії в при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки Василь Небензя несподівано заговорив про так звані "прямі переговори" з Україною. При цьому він вчергове озвучив пропагандистський наратив Кремля про нібито "проблеми з легітимністю" українського президента Володимира Зеленського, щоправда, обійшов увагою момент, що насправді легітимність саме російського правителя Володимира Путіна вкрай сумнівна. Заява Небензі викликала жорстку відповідь України.

Зокрема, Небензя озвучив російські умови для початку "переговорів". Кремль розмріявся, що західні країни припинять постачати Україні озброєння, а лідери західних країн "переконають" Зеленського вступити у так званий "конструктивний діалог". Також російський постпред озвучив чергову пропагандистську маячню про те, що Зеленський нібито відкидає "мирні пропозиції", які роблять США.

Найсмішніше те, що Небензя, водночас із заявами про "проблеми із легітимністю Зеленського" згадав і про передвиборчі обіцянки українського президента – мовляв, той обіцяв виборцям вести справу до миру з Росією та дотримуватися прав "російськомовного населення". Але постпред РФ сором'язливо не згадав, скільки укладених з Україною договорів та наданих Києву обіцянок порушила Росія, почавши агресію у 2014 році, та повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання ООН відповіла на закиди росіянина. Вона зазначила, що Україна підтримує ідею негайного, повного та беззаперечного припинення вогню – на що не погоджуються росіяни. Також вона підкреслила, що Україна не прийме "мир за будь-яку ціну": ніколи не буде визнання тимчасово окупованих Росією територій, як таких, що належать РФ, Київ не піде на будь-які обмеження суверенітету, в тому числі в плані скорочення армії, або права обирати, у які міжнародні союзи йому вступати.

Беца також висміяла заяву Путіна про триденне "перемир'я" на 9 травня. Заступниця голови МЗС України нагадала, що Київ неодноразово, попри усі російські воєнні злочини, напади та атаки показував бажання дати шанс дипломатії для досягнення миру. Проте російський режим показує, що він є єдиним джерелом війни, вбивств та страждань, що доводить пропагандистське фейкове "перемир'я", яке запропонував Путін.

"Якщо Росія дійсно хоче зупинити війну, чому не припинити вогонь сьогодні, для чого чекати 8 травня? Ця пропозиція не має нічого спільного з миром – Росія завжди використовує День перемоги над нацизмом для пропаганди… Ми цінуємо людське життя, вогонь можна припинити прямо зараз, а не тільки заради параду, щоб продовжувати вбивати українців після цього параду", – прокоментувала заступниця міністра слова Путіна.

Зазначимо, що скоріше за все, запропоноване очільником Росії Володимиром Путіним "перемир'я" на 8-11 травня – це його спосіб захистися від української армії. Російський правитель хоче відсвяткувати день перемоги на Червоній площі та не хвилюватись, що йому на голову впаде дрон.

До того ж Путін вже оголошував "перемир'я" на Великдень, але тоді, на думку голови комітету, воно було орієнтоване на США. Цей жест "доброї волі" мав показати президенту Штатів, що Росія "готова" укладати мир. Однак навіть сам Трамп відмітив, що починає сумніватись у "миротворчості" Путіна.