Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев о переговорах между Украиной и Россией

Мы все напряженно следим за переговорами по прекращению войны в Украине. И, к сожалению, каждый из нас видит, что мирный процесс начинает буксовать. Несмотря на призывы Украины, четкую позицию нашего Президента, другая сторона не хочет идти на продолжительное перемирие.

Две недели назад уже было "Пасхальное перемирие", которое мы видели как выполнялось. Мы можем думать над другими точечными инициативами, если они сохранят жизнь наших людей. Но сейчас такие шаги больше напоминают попытки устроить "выходные от войны" для празднования, проведения парада, решения внутриполитических задач. Это не те реальные решения по безусловному прекращению огня, которые могли бы стать отправной точкой для урегулирования.

При всех трудностях, с которыми сталкивается дипломатия, я все еще вижу возможности и перспективы для достижения мира уже в этом году. На мой взгляд, на успех переговорного процесса сейчас будут влиять три основных фактора.

Во-первых, сохранение и наращивание поддержки Украины со стороны наших западных партнеров. Это станет четким сигналом для российской стороны, что Украина не останется наедине и затягивание войны на истощение не обеспечит победу.

Во-вторых, активная дипломатия. Мы очень заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты, являющиеся сейчас основной движущей силой переговорного процесса, не покидали свою позицию посредника. Были на стороне Украины в этих переговорах. И это одна из важнейших причин, почему нам нужно "ресурсное" Соглашение с США.

Третье. Это соблюдение Украиной избранной внешнеполитической линии. Демонстрация готовности к безусловному прекращению огня и дальше к переговорам о мирном урегулировании.

Убежден, что крепкие позиции Украины, активная дипломатия и экономическое давление на агрессора, а также нацеленная на мир украинская внешняя политика дадут ожидаемый результат. Путь к миру, каким бы он ни был сложным мы обязательно пройдем.

Источник: пост Гетманцева в Telegram