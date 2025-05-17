Український журналіст – про те, чому Росія попри свій пафос не зможе воювати вічно, як погрожує

Божечки, мій п'ятилітка краще блефує.

Після провалу "Київ за три дні" росіяни перевели економічну політику по суті в той же режим, що й Третій Рейх у першій половині 30-х — накачка кредитом і вихід на криву виробничих можливостей із перегрівом економіки.

Німці усвідомлювали, що або вони вчасно анексують Австрію та Чехословаччину з їх ресурсами, і далі продовжать експансію на схід, або голодний народ їх знесе. Дуже ризикова ставка, яка зіграла через неймовірний ланцюжок вдалих обставин.

І зокрема — через готовність німців тих часів жити, затягнувши пояси, стояти в багатогодинних чергах за вершковим маслом і пишатися виготовленою для Райху зброєю, а не власним достатком.

Але Німеччина ввійшла в 30-ті вкрай бідною. Авто володіли щось 1% від домогосподарств — в 20 разів менше, ніж у США, та в рази менше, ніж сусіди в Європі. Німці не сиділи на споживацтві, вони сиділи на ресентименті.

Не вірю, що москвичів та пітерців вдасться пересадити зі щедрого споживацтва на ресентимент. А економіка РФ уже розвернулася в рецесію, а приросту ресурсами якось не видко — тимчасово окуповані на сьогодні українські землі здебільшого випалені вщент, це зобов'язання, а не продуктивні активи.

Росія не готова воювати вічно, що б там не вякав Мединський. Росія зараз як ведмідь, якого розбудили посеред зими і йому треба терміново знайти пожерти, інакше він здохне від виснаження. А в Україні пожерти ніяк не виходить.

Саме з цих міркувань наші європейські сусіди говорять, що припинення війни в Україні означатиме скоре вторгнення РФ в одну із країн Європи. У Путіна і ко просто немає вибору.

І саме тому, думаю, французи нам зараз відвантажують все річне виробництво Цезарів, а німці на чолі з Мерцом дозріли до передачі дальнобійних озброєнь.

(Не перестаю дивуватися цій історичній іронії — німці та французи зараз разом наші найнадійніші партнери у протистоянні з болотною імперією.)

Вони уроки історії вивчали боляче, на власній шкурі, тож пам'ятають і розуміють, до чого йде.

Трамп може собі там фантазувати що завгодно, але реактор економіки РФ розігнаний і точка неповернення пройдена — графітові стержні вже ворушаться, і ніяке перемир'я його не погасить. Радше навпаки, може прискорити вибух.

Джерело: пост Гайдая у Facebook