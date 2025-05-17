Украинский журналист – о том, почему Россия, несмотря на свой пафос, не сможет воевать вечно, как угрожает

Божечки, мой пятилетка лучше блефует.

После провала "Киев за три дня" россияне перевели экономическую политику, по сути, в тот же режим, что и Третий Рейх в первой половине 30-х — накачка кредитом и выход на кривую производственных возможностей с перегревом экономики.

Немцы отдавали себе отчет, что либо они вовремя аннексируют Австрию и Чехословакию с их ресурсами, и дальше продолжат экспансию на восток, либо голодный народ их снесет. Очень рисковая ставка, которая сыграла из-за невероятной цепочки удачных обстоятельств.

И, в частности, из-за готовности немцев тех времен жить, затянув пояса, стоять в многочасовых очередях за сливочным маслом и гордиться изготовленным для Рейха оружием, а не собственным достатком.

Но Германия вошла в 30-е очень бедной. Автомобилями владели что-то 1% от домохозяйств — в 20 раз меньше, чем в США, и в разы меньше, чем соседи в Европе. Немцы не сидели на потребительстве, они сидели на ресентименте.

Не верю, что москвичам и питерцам удастся пересадить из щедрого потребительства в ресентимент. А экономика РФ уже развернулась в рецессию, а прироста ресурсами как-то не видно — временно оккупированные на сегодняшний день украинские земли в основном выжжены дотла, это обязательства, а не производительные активы.

Россия не готова воевать вечно, что бы там ни вякал Мединский. Россия сейчас как медведь, которого разбудили среди зимы и ему нужно срочно найти пожрать, иначе он сдохнет от истощения. А в Украине пожрать никак не выходит.

Именно по этим соображениям наши европейские соседи говорят, что прекращение войны в Украине будет означать скорое вторжение РФ в одну из стран Европы. У Путина и ко просто нет выбора.

И именно поэтому, думаю, французы нам сейчас отгружают все годовое производство Цезарей, а немцы во главе с Мерцом созрели для передачи дальнобойных вооружений.

(Не перестаю удивляться этой исторической иронии — немцы и французы вместе наши надежные партнеры в противостоянии с болотной империей.)

Они уроки истории изучали больно, на собственной шкуре, так что помнят и понимают, к чему идет.

Трамп может себе там фантазировать что угодно, но реактор экономики РФ разогнан и точка невозврата пройдена — графитовые стержни уже шевелятся, и никакое перемирие его не погасит. Скорее, наоборот, может ускорить взрыв.

Источник: пост Гайдая в Facebook