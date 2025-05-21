Екснардеп і чинний військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов про те, що заважає закінченню війни

Не хотів публікувати цей текст. Бо він про сприйняття суворої реальності.

Інколи треба заплющити очі і подумати, що про нас думає ворог.

Проблема відсутності результатів перемовин в одному: Путін впевнений, що може дотиснути Україну. Захопивши її разом з Києвом.

Ось і все.

Він просто в це вірить, що це рано чи пізно станеться наша повна капітуляція.

Основний фактор, який підживлює його віру — це несталість наших союзників, зокрема США. Путін вірить:ось-ось і Штати можуть зупинити допомогу. Європу він вважає слабкою й нерішучою. До того ж у нього є Угорщина, яка може заблокувати будь-які рішення ЄС та НАТО.

І без Орбана… у Франції скоро вибори, у Німеччині хитка коаліція, Британія сама допомогу не витягне. Після Президентських виборів навіть з Польщею можуть бути проблеми.

Європейські лідери можуть збиратись в Києві, демонструючи єдність. Але, Путін знає, що вже наступного року, це можуть бути інші лідери. А разом з ними зміниться і політична позиція їхніх країн.

Заклики світових лідерів до миру Путін сприймає як прояв слабкості, як нестачу кисню у борця під час удушення — ось-ось він почне хлопати по підлозі рукою.

Підживлюють віру Путіна і наші втрати території. Кожного разу після доповідей що російська армія взяла Торецьк чи Часів яр, він сподівається що ось-ось і впадуть ще Покровськ та Мирноград, фронт обвалиться, і можна буде просунутись кілометрів на 50-100. Рік тому вони так пройшли з Авдіївки до Покровська.

Путін сподівається що наша мобілізація провалиться остаточно; що фактів СЗЧ та дезертирства буде все більше; на психологічну втому наших людей; на те, що в окопах не залишиться нікого.

Власне всі його сподівання не безпідставні. І в багатьох моментах ми не допрацьовуємо і самі підживлюємо його віру.

І тому війна буде продовжуватись.

В цьому році точно.

А тепер головне питання — у що віримо ми?

У те що війна скоро закінчиться і настане 22 рік, ми провернемось до колишнього життя?…

В чому полягає наша віра і наша мета? Ми вже "вірили в ЗСУ", вірили в Трампа… Але дива бувають лише в казках: молитись за ЗСУ і нічого не робити для перемоги – не працює!

Наша мета зараз має бути в мобілізації країни. У ставці на технології. У вибудові ешелонованої оборони. У наведенні ладу в дроновій галузі. І у сприйнятті народом реальності.

Наша мета — зробити все, щоб знищити віру росіян, що нас можна перемогти.

Це справді складно. Але це єдиний шлях вижити.

Ані Трамп, ані дива, ані "саме якось пройде" — не врятують нас від ворога. Настав час подивитись реальності у вічі. Пропагандистський оптимізм, надії на "коаліцію рішучих", фейсбучна боротьба один з одним – все це лише відволікає від реальності і віддаляє мир.

Нашу долю і нашу свободу визначаємо ми. Тут і зараз. Як би пафосно це не звучало.

І все що я хочу сказати — нам треба налаштовувати країну на довгу асиметричну боротьбу.

Скільки буде тривати боротьба?

Поки ми не зламаємо віру росіян.

Іншого варіанту немає.

Джерело — допис Єгора Фірсова у Facebook.