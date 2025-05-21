Экснардеп и действующий военнослужащий ВСУ Егор Фирсов о том, что мешает окончанию войны

Не хотел публиковать этот текст. Ибо он о восприятии суровой реальности.

Иногда нужно закрыть глаза и подумать, что о нас думает враг.

Проблема отсутствия результатов переговоров в одном: Путин уверен, что может дожать Украину. Захватив ее вместе с Киевом.

Вот и все.

Он просто в это верит, что это рано или поздно произойдет наша полная капитуляция.

Основной фактор, подпитывающий его веру, — неустойчивость наших союзников, в частности США. Путин верит: вот-вот и Штаты могут остановить помощь. Европу он считает слабой и нерешительной. К тому же, у него есть Венгрия, которая может заблокировать любые решения ЕС и НАТО.

И без Орбана… во Франции скоро выборы, в Германии шаткая коалиция, Британия сама помощь не вытянет. После президентских выборов даже с Польшей могут возникнуть проблемы.

Европейские лидеры могут собираться в Киеве, демонстрируя единство. Но, Путин знает, что уже в следующем году это могут быть другие лидеры. А вместе с ними изменится и политическая позиция стран.

Призывы мировых лидеров к миру Путин воспринимает как проявление слабости, как недостаток кислорода у борца во время удушения — вот-вот он начнет хлопать рукой по полу.

Подпитывают веру Путина и наши потери территории. Каждый раз после докладов о том, что российская армия взяла Торецк или Часов Яр, он надеется что вот-вот и упадут еще Покровск и Мирноград, фронт рухнет, и можно будет продвинуться километров на 50-100. Год назад они так прошли из Авдеевки в Покровск.

Путин надеется, что наша мобилизация провалится окончательно, что фактов СОЧ и дезертирства будет все больше, на психологическую усталость наших людей;

Собственно, все его надежды не безосновательны. И во многих моментах мы не дорабатываем и сами подпитываем его веру.

И потому война будет продолжаться.

В этом году точно.

А теперь главный вопрос – во что верим мы?

В то, что война скоро закончится и наступит 22 год, мы вернемся к прежней жизни?

В чем наша вера и наша цель? Мы уже "верили в ВСУ", верили в Трампа… Но чудеса бывают только в сказках: молиться за ВСУ и ничего не делать для победы – не работает!

Наша цель сейчас должна быть в мобилизации страны.

Наша цель – сделать все, чтобы уничтожить веру россиян, что нас можно победить.

Это действительно сложно. Но это единственный путь выжить.

Ни Трамп, ни чудеса, ни "как-то пройдет" — не спасут нас от врага. Пора посмотреть реальности в глаза. Пропагандистский оптимизм, надежды на "коалицию решительных", фейсбучная борьба друг с другом – все это отвлекает от реальности и отдаляет мир.

Нашу судьбу и нашу свободу определяем мы. Здесь и сейчас.

И все, что я хочу сказать — нам нужно настраивать страну на долгую асимметричную борьбу.

Сколько будет продолжаться борьба?

Пока мы не сломим веру россиян.

Иного варианта нет.

Источник – сообщение Егора Фирсова в Facebook.