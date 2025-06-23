Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів про проблеми Ірану через Росію

Росія кинула Іран. Інакше і бути не могло. Надати додаткові системи ППО, які хоче Іран, Росія не здатна, бо сама через втрати перетягує пускові С400 з Далекого Сходу в європейську частину Росії. Війська, ракети — все зайняте війною з Україною.

Росія не змогла врятувати свого Асада в Сирії, Росія кинула все у Карабаху, Росія поступово почне відчувати труднощі в Африці. Вплив у пострадянських республіках, зокрема у Центральній Азії, також просідає і сильно.

Іран наочно бачить, як угоди з Росією, попри допомогу Москві у вбивстві українців, перетворюються на повітря, порожні слова і заяви, які після реакції Трампа також терміново помʼякшуються.

А ще є Білорусь, яку Москва дуже хоче втримати, але хто зна тепер, хто зна…

Джерело: пост Коваленка в Telegram.