Россия бросила Иран. Иначе и быть не могло - Андрей Коваленко
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Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал о проблемах Ирана из-за России
Россия бросила Иран. Иначе и быть не могло. Предоставить дополнительные системы ПВО, которые хочет Иран, Россия не способна, потому что сама из-за потерь перетягивает пусковые С400 с Дальнего Востока в европейскую часть России. Войска, ракеты – все занято войной с Украиной.
Россия не смогла спасти своего Асада в Сирии, Россия бросила все в Карабахе, Россия постепенно начнет испытывать трудности в Африке. Влияние в постсоветских республиках, в частности в Центральной Азии, также проседает и сильно.
Иран наглядно видит, как соглашения с Россией, несмотря на помощь Москве в убийстве украинцев, превращаются в воздух, пустые слова и заявления, которые после реакции Трампа также срочно смягчаются.
А еще есть Беларусь, которую Москва очень хочет удержать, но кто знает теперь, кто знает…
Источник: пост Коваленко в Telegram.
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