Іран вирішив відповісти США: ракети полетіли на ще одну країну - оновлено (відео)
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Іран таки пішов на ескалацію
Після недавнього удару США по ядерних об’єктах Ірану Тегеран схоже вирішив відповісти ударом у відповідь. Ціллю атаки стала американська військова база у Катарі.
За даними WSJ, уряд близькосхідної країни закрив повітряний простір. Тим часом посольство США закликало всіх співгромадян залишатися в укриттях.
"Закриття повітряного простору Катару та інших близькосхідних країн — "запобіжний захід", оскільки регіон готується до потенційної широкомасштабної війни", — повідомив міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тані.
UPD: Білий дім заявив, що США ще тиждень тому вивезли із Катару всю військову техніку. Іран атакував абсолютно порожню базу.
ЗМІ зазначають, що США підняли свої винищувачі й направили їх у бік Ірану. Країна випустила по Катару 10 ракет, 9 з них збила ППО, а одна впала на відкритій місцевості.
За даними очевидців, американські та французькі літаки в регіоні були негайно підняті в повітря для перехоплення іранських ракет.
Іранське державне телебачення повідомило, що Тегеран розпочинає масштабну військову операцію проти американських військових баз у регіоні, проте не згадало, чи обмежаться удари Катаром.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього президент США Дональд Трамп повідомив, що припускає сценарій зміни іранського режиму.
Тим часом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.