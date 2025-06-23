Іран вирішив відповісти США: ракети полетіли на ще одну країну - оновлено (відео)

Іран таки пішов на ескалацію

Після недавнього удару США по ядерних об’єктах Ірану Тегеран схоже вирішив відповісти ударом у відповідь. Ціллю атаки стала американська військова база у Катарі.

За даними WSJ, уряд близькосхідної країни закрив повітряний простір. Тим часом посольство США закликало всіх співгромадян залишатися в укриттях.

"Закриття повітряного простору Катару та інших близькосхідних країн — "запобіжний захід", оскільки регіон готується до потенційної широкомасштабної війни", — повідомив міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тані.

UPD: Білий дім заявив, що США ще тиждень тому вивезли із Катару всю військову техніку. Іран атакував абсолютно порожню базу.

ЗМІ зазначають, що США підняли свої винищувачі й направили їх у бік Ірану. Країна випустила по Катару 10 ракет, 9 з них збила ППО, а одна впала на відкритій місцевості.

Катар на карті

За даними очевидців, американські та французькі літаки в регіоні були негайно підняті в повітря для перехоплення іранських ракет.

Іранське державне телебачення повідомило, що Тегеран розпочинає масштабну військову операцію проти американських військових баз у регіоні, проте не згадало, чи обмежаться удари Катаром.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Після цього президент США Дональд Трамп повідомив, що припускає сценарій зміни іранського режиму.

Тим часом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що проіранські бойовики готують напад на американські бази в Іраку і, можливо, в Сирії.