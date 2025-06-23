Бензин по 120 реальний. Як "двіжуха" в Ірані може вплинути на пальне в Україні (коли і на скільки)

Чи чекати українцям зростання цін на основні види пального

Конфлікт Ізраїлю та Ірану, до якого вже включилися США, спричинив зростання світових цін на нафту, а той потягнув за собою цінники на заправках в Україні. Але це може бути тільки початком, якщо Іран все ж таки зважиться заблокувати стратегічну Ормузьку протоку.

"Телеграф" розбирався в тому, чи чекати на подорожчання пального в Україні.

Скільки зараз коштує нафта

За даними Reuters, з початку ірансько-ізраїльського конфлікту, що загострився 13 червня, нафта марки Brent подорожчала на 13%, а WTI — на 10%.

Довідка: Brent та WTI – це еталонні марки (маркерний сорт) нафти. Простіше кажучи — вони виконують схожу роль зі світовою валютою, як-от долар, служачи своєрідними орієнтирами, за якими оцінюються та торгуються інші сорти нафти.

Лише за ранок 23 червня, коли США приєдналися до ударів по ядерних об’єктах Ірану, ціни на нафту стрімко зросли до піврічного максимуму — у перші години торгів обидва показники стрибнули більш ніж на 3% (Brent подорожчала до $81,40, а WTI до $78,40).

Пізніше ціни трохи відкотилися і заспокоїлися на рівні $78 і $75 за барель.

Ціни на нафту. Дані Bloomberg.

Ризики для подальшого злету цін

23 червня президент США попередив, що удари США можуть повторитися і стати ще жорсткішими, якщо Іран мститиме і не піде на укладання миру. Учасники нафтового ринку побоюються, що Іран може відреагувати перекриттям руху суден через Ормузьку протоку. А за даними медіа, парламент Ірану нібито вже проголосував за це рішення, однак поставити крапку у цьому питанні має Вища рада національної безпеки.

Довідка: Ормузька протока — вузька, стратегічно важлива протока, що з’єднує Перську затоку на південному заході з Оманською затокою на південному сході і далі з відкритим океаном. Північне узбережжя належить Ірану, а південне — Об’єднаним Арабським Еміратам та напіванклаву Оман. Загалом через Ормузьку протоку щодня транспортувалося близько 21 мільйона барелів нафти або 17,5% від добового споживання нафти.

Як пояснював експерт у сфері енергетики Максим Білявський, якщо протока буде заблокована, на глобальний ринок зможе постачатися лише частина нафти з цього регіону за рахунок трубопровідної системи Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку. Втім, пропускна спроможність цих нафтопроводів обмежена 7 млн. барелів на день. Тому чистий дефіцит нафти, при поточному рівні видобутку та за повного блокування Ормузької протоки, становитиме 14 млн. барелів на день або 11,7% від потреби.

Ормузька протока

Ормузька протока (вид із супутника)

Наскільки ще може подорожчати нафта

Згідно з прогнозом Білявського, перекриття Ормузької протоки може призвести до зростання цін на нафту на 140%.

"Припустимо, що котирування нафти на момент закриття Ормузької протоки становитимуть $77 за барель. Тоді нова ціна після зростання на 140% буде $184,8 за барель. Це без врахування фактору впливу паніки та спекуляцій.

Якщо будуть застосовані нафтові резерви та усі інші країни-виробники нафти максимально збільшать відвантаження, котирування попри блокування Ормузької протоки можуть бути меншими за $150 за барель", — вважає він.

Експертка Сугандхі Сачдева з аналітичної компанії SS WealthStreet вважає, що за нинішньої геополітичної напруги ціни на Brent можуть досягти $100, а можливо – і $120 за барель.

з аналітичної компанії SS WealthStreet Goldman Sachs у своєму звіті заявив, що Brent може ненадовго досягти піку на рівні $110 за барель, якщо потоки нафти через критичні водні шляхи будуть зменшені вдвічі протягом місяця.

у своєму звіті заявив, що Brent може ненадовго досягти піку на рівні БКС вважає, що якщо загрозу перекрити протоку буде реалізовано, ціна бареля нафти може перевищити $130. Якщо ж конфлікт залишиться в межах обмеженого обміну ударами, аналітики очікують зростання котирувань лише на $5 порівняно з довоєнним рівнем.

що якщо загрозу перекрити протоку буде реалізовано, ціна бареля нафти Якщо ж конфлікт залишиться в межах обмеженого обміну ударами, аналітики очікують зростання котирувань лише на $5 порівняно з довоєнним рівнем. Експерт нафтового ринку Леонід Косянчук у коментарі "Телеграфу" раніше висловлював думку, що перекриття протоки порушить постачання світової нафти і наслідками буде те, що споживання перевищить пропозицію.

І відтак ціна на нафту піде вгору. Якщо конфлікт буде короткостроковим, то нафта підійметься в ціні десь 5-10 доларів на барелі. Якщо ж це перейде в довгостроковий конфлікт плюс блокаду Ормузької протоки, підвищення ціни буде до 30 доларів на барелі".

Якщо ж війна затягнеться та приєднаються інші нафтові країни, вартість може сягнути 200 доларів США, вважає експерт.

Експерт Іван Ус у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що поки що жодного космічного зростання цін на нафту не спостерігається, адже у квітні 2025 року ціна вже досягала ~75 доларів. Однак подальший розвиток ситуації залежатиме від різних сценаріїв. Ус зазначив, що якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, то, за словами його джерела серед аналітиків Bloomberg, ціна на нафту може підскочити до 120 доларів за барель.

"Від себе додам, що якщо до цього додадуться ще й удари по інших нафтових країнах регіону, наприклад по Іраку та Саудівській Аравії, то ціна вже може бути на рівні 200 доларів. Це те, що може грати на користь зростання цін. Однак давайте говорити, що існують ще й аргументи, які можуть впливати на ціни в зворотному порядку. По-перше те, що 1 липня цього року буде чергове підвищення норми видобутку нафти в країнах ОПЕК+. Декілька тижнів тому міністри країн ОПЕК плюс домовилися, що буде плюс 411 тисяч барелів на день видобутку нафти. Тобто для них це дуже-дуже хороша новина і для світового ринку це буде аргумент щодо падіння світових цін.

Щодо Ормузької протоки, справді Іран за це проголосував, але знаєте, одна справа проголосувати, інша це реально зробити", — вважає він.

Висновок: експерти сходяться на думці, що перекриття протоки може мати серйозні наслідки для нафтових цін. У середньому, за прогнозами, зростання цін очікується до рівня від 130 до 200 доларів за барель (у 2-3 рази). Водночас якщо такого не станеться, то космічних цін, незважаючи на конфлікт, не станеться. Зростання, ймовірно, не перевищуватиме в короткостроковій перспективі 5-10 доларів, а в довгостроковій ~30 доларів.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Іван Ус пояснив, що Україна зараз переважно імпортує готове пальне. А це означає, що зростання світових цін впливатиме і на ціни в Україні.

Коли?

Загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем триває лише близько 10 днів, а це означає, що українці споживають ще ті запаси, які були закуплені за старими цінами.

"Нинішні запаси можуть закінчитися приблизно через півтора — два місяці", — розповів Ус.

Які можуть бути цифри на заправках?

Песимістичний сценарій

"Якщо зараз ми маємо ціну на нафту приблизно на рівні 75 доларів, то якщо буде, наприклад, 120 доларів, то це буде зростання трохи менше 50 відсотків. А тому ціни на бензин в Україні можуть зрости навіть вдвічі, враховуючи націнки від перекупників. Якщо зараз ми маємо середню вартість приблизно 57 гривень за літр (А-95), то у разі ескалації конфлікту ціна на заправках України може злетіти приблизно до 110-120 гривень. Але це гіпотетично", — пояснив Ус.

Середній сценарій

Аналітик Геннадій Рябцев у коментарі "Телеграфу" висловив свій прогноз. Він наголосив, що вплив світових цін на нафту вже можна спостерігати на українських заправках.

Тут варто зазначити, що дійсно, за даними сайту Мінфін, в середньому вартість бензину в Україні з 13 червня зросла приблизно на 2 гривні.

При цьому Рябцев не вірить у те, що Іран здійснить свої погрози перекрити Ормузьку протоку. У такому разі підвищення цін на паливо в Україні, за його прогнозом, може бути короткочасним — приблизно ще на 1-2 гривні. Таким чином, якщо зважити на те, що зараз середня ціна за літр А-95 в Україні становить 57-58 грн., то найближчим часом ціни можуть підскочити до ~ 59-60 гривень.

Оптимістичний сценарій

Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що ситуація на Близькому Сході вже знайшла відображення на оптових цінах у Європі на нафтопродукти. При цьому в Україні нинішнє зростання цін, на його думку, схоже на ситуацію в 2022 році, коли подорожчанню передував ажіотаж на тлі можливого дефіциту.

"Зараз останні кілька днів нафта в районі 75-76 доларів за барель — відносно стабільні показники, але оптова ціна на дизель зросла. Те ж було і навесні 2022 року. Ажіотаж спричинив зростання цін оптових. Звичайно, під оптовим мається на увазі той ресурс, який продається або промисловим кінцевим споживачам, або для продажу в роздріб на АЗС", — вважає він.

За даними Сіренка, зараз дефіциту палива в Україні немає.

"Тому, грубо кажучи, там кричати все пропало і бензин буде по 70, ну дуже рано. Він може бути по 70, але нафта повинна бути за таких умов більше 100 … Сьогодні я, чесно кажучи, не побачив такого глобального руху на заправках. І це дає надію з приводу прогнозів. У нас виходить, мейджори показали ту стелю, в яку ми уперлися. Це 60 гривень за літр, 61 плюс-мінус, перетнули кордон. Я, враховуючи поведінку нафти та котирувань на дизель та бензин у Європі за останні 4 дні, думаю, що ми вже рухатися не повинні. Трохи підтягнеться там копійок на 50 і зупиниться (А-95 — 58,30) І дизельне паливо буде по 55 в Україні", — сказав Сіренко.

Підсумок

Світові ціни на нафту безпосередньо відображаються на цінах на українських заправках. Подорожчання можна бачити вже зараз. У найближчому майбутньому конфлікт на Близькому Сході може ще трохи підняти середню ціну на бензин в Україні до 58-60 гривень за літр (А-95), а дизель, за прогнозами експертів, зупиниться приблизно на рівні ~55 гривень за літр. Якщо ж війна між Ізраїлем та Іраном піде шляхом серйозної ескалації, то до кінця літа на заправках літр бензину теоретично можна буде купити аж за 120 гривень (за умови подорожчання світової нафти до 120 доларів за барель, наприклад, у разі перекриття Ормузької протоки).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи призведуть нові обстріли Росії до масованих відключень світла в Україні.