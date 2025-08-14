Політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив, чого можна чекати від зустрічі на Алясці

В контексті "зворотнього відліку до Аляски": кілька речей, які все ж можна вважати очевидними – до певної міри.

Трамп очевидно налаштований на домовленості.

Очевидно, мова таки йде про території – певну їх "розпасовку" між сторонами (бо це не "обмін").

Очевидно, Трамп хоче отримати максимум іміджевої вигоди як миротворець, організатор бодай короткострокового перемир'я (його не сильно здивує, якщо війна відновиться через пару місяців після "успішно досягнутого його зусиллями миру"). Тому розраховує на готовність Путіна хоч на якийсь час на бодай частково притомних умовах припинити вогонь (не війну) – і на згоду України організувати припинення вогню на якийсь час.

Очевидно, найзагальніша згода – максимум, на який розраховує Трамп (не треба вважати його геть дурним і наївним). Конкретику вже потім, після моментального тріумфу Трампа, з’ясовуватимуть між собою Росія і Україна. І не факт, що з’ясують. Але Трампа це вже не турбуватиме.

Очевидно, Трамп їде на Аляску, щоб отримати коротку і ефектну вигоду "тут і тепер", не більше: "Я досяг миру, а якщо вони все попсують – то це їхня проблема, не моя".

Це в сенсі, якщо взагалі дійде до якихось домовленостей – якщо Путін погодиться на відмову від попередньо неодноразово заявлених умов (спочатку домовленості прямо під час обстрілів – і тільки потім припинення вогню; "обмін" мусить виходити з Конституції РФ, де 4 регіони повністю належать їй). Бо буквально 13 серпня ці умови офіційно і публічно повторив представник МЗС РФ. Те саме, мабуть, повторять і 14, і 15 до завершення розмови.

Поки схоже, що Путін налаштований знов ще трохи потягнути час, а не приймати якісь рішення і брати на себе якісь зобов’язання.

І якщо все так і є, то питання просте: Трамп з установкою "дайте мені припинення вогню тут і зараз, а потім робіть що хочете" шукатиме, чим підкупити Путіна – чи чим натиснути на нього? Бо Путін їде на Аляску з установкою "чим довше триватиме війна – тим більше я отримаю вигоди від усіх". А з таким розрахунком запропонувати Путіну щось для ефективного торгу/ перебити ставку дуже складно.

Джерело: пост Голобуцького у Telegram