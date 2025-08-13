Що Трамп хоче запропонувати Росії в обмін на припинення вогню в Україні — The Telegraph

У США вигадали, чим мотивувати Кремль сісти за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп хоче запропонувати Росії доступ до ресурсів Аляски та частини української території в обмін на припинення вогню. Також він розглядає можливість послаблення санкцій.

Як повідомив The Telegraph із посиланням на свої джерела, міністр фінансів США Скотт Бессент разом з іншими чиновниками провели брифінг для Трампа. У ньому вони розглянули економічні компроміси, на які може піти Вашингтон, щоб прискорити процес укладання угоди.

Серед них спільні проєкти з видобутку ресурсів на Алясці, а також можливість часткового зняття санкцій із російської авіації. Крім того, було запропоновано надати росіянам доступ до рідкісноземельних металів на окупованій території України.

Вважається, що на українській території знаходяться близько 10% світових покладів літію, проте два найбільші родовища окуповані Росією. Видання зазначає, що США підписали угоду з Україною про рідкісноземельні мінерали, проте для прискорення їх вилучення необхідно налагодити видобуток. Угода з Росією допоможе прискорити цей процес.

Санкції проти авіаційної галузі – це ще один стимул, який хоче використовувати Трамп. У російському авіапарку близько 700 літаків, більшість із яких це Airbus та Boeing. З 2022 року їхнє обслуговування стало неможливим через санкції, що суттєво підірвало можливості російської пасажирської авіації. За даними "Ростеху", без запчастин у найближчі 5 років доведеться вивести з експлуатації близько 30% авіапарку.

За різними оцінками на Алясці зосереджено близько 13% світових запасів нафти, а присутність там російських компаній допомогла б Путіну зміцнити інтерес в Арктичному регіоні.

Європа готова погодитись на такі стимули, якщо не буде видно, що вони є нагородою Путіну за вторгнення.

"Сенс у тому, що це потрібно піднести так, щоб це відповідало громадській думці, це не можна розглядати як нагороду Путіну" джерело The Telegraph у британському уряді

Як повідомлялося раніше, США та Росія розглядають варіант припинення війни в Україні на зразок Ізраїлю та Західного берега річки Йордан. Тобто Україна юридично не віддасть свою територію, але фактично Москва контролюватиме певні її частини у військовому та економічному плані.