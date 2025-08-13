Колишній російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров пояснив, як американський президент може врятувати світ

Арешт путіна для Трампа — це єдиний спосіб зберегти не лише свою історичне, а й політичне лице. 15 серпня російський Дракула, тріумфуючи зійде з літака на базі Ельмендорф-Річардсон (Аляска).

Він посміхнеться строю морпіхів США і попрямує знову, у велику політику, звідки був виштовхнутий під зад у лютому 2022 року.

Важко уявити момент більш зручний для того, щоб укласти упиря на бетон, заклепати в наручники і віднести в невідомому напрямку.

Нерозумно втрачати стовідсотковий шанс миттєво припинити війну і зупинити ту гидоту, яка з кожним днем все сильніше просочує світ.

Невигадлива процедура арешту вирішує відразу всі проблеми, а Трампа робить реальним героєм планети.

Америка стає "знову великою".

Усі банди, всі покидьки, кати та терористи світу позбавляються координатора, натхненника та спонсора. Аятола перевдягається смішариком.

Зникає, як страшний сон загроза світової війни, руїн, потоків крові та сотень мільйонів біженців.

Жодних ракетно-ядерних атак РФ не буде, бо там усі будуть дуже зайняті розпилом влади. Та й неможливо ракетувати країну, у підвалах якої утримується президент РФ.

У будь-якому іншому варіанті Трампу суджена роль банщика, який дбайливо відмиває військового злочинця, тре йому спинку, пілінгує виродка і розчісує.

Будь-які задушевні розмови з путіним — це легалізація тортур, брехні, масових вбивств, крадіжки дітей, пограбування та репресій безневинних.

Втім, якщо Трамп не наважиться здійснити головний вчинок свого життя, а займеться відмиванням упиря, то мільйони людей, нарешті втратять "віру в добро", справедливість і неминуче покарання зла. Це теж непогано, бо не вистачає людству елементарної тверезості.

Джерело: пост Невзорова в Telegram.