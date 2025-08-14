Политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, чего можно ждать от встречи на Аляске

В контексте "обратного отсчета к Аляске": несколько вещей, которые все же можно считать очевидными – в известной степени.

Трамп, очевидно, настроен на договоренности.

Очевидно, речь идет о территориях – определенную их "распасовку" между сторонами (ибо это не "обмен").

Очевидно, Трамп хочет получить максимум имиджевой выгоды как миротворец, организатор хотя бы краткосрочного перемирия (его не сильно удивит, если война возобновится через пару месяцев после "успешно достигнутого усилиями мира"). Поэтому рассчитывает на готовность Путина хоть на время на хотя бы частично сознательных условиях прекратить огонь (не войну) – и на согласие Украины организовать прекращение огня на время.

Очевидно, самое общее соглашение – максимум, на который рассчитывает Трамп (не надо считать его совершенно глупым и наивным). Конкретику уже потом, после моментального триумфа Трампа, будут выяснять между собой Россия и Украина. И не факт, что выяснят. Но Трампа это уже не беспокоит.

Очевидно, Трамп едет на Аляску, чтобы получить краткую и эффектную выгоду "здесь и теперь", не более: "Я достиг мира, а если они все испортят – это их проблема, не моя".

Это в смысле, если вообще дойдет до каких-либо договоренностей – если Путин согласится на отказ от предварительно неоднократно заявленных условий (сначала договоренности прямо во время обстрелов – и только потом прекращение огня; "обмен" должен исходить из Конституции РФ, где 4 региона полностью принадлежат ей). Потому что буквально 13 августа эти условия официально и публично повторил представитель МИД РФ. То же, вероятно, повторят и 14, и 15 до завершения разговора.

Пока похоже, что Путин настроен еще немного потянуть время, а не принимать какие-то решения и брать на себя какие-то обязательства.

И если все так и есть, то вопрос простой: Трамп с установкой "дайте мне прекращение огня здесь и сейчас, а потом делайте что хотите" будет искать, чем подкупить Путина – чем нажать на него? Потому что Путин едет на Аляску с установкой "чем дольше будет продолжаться война – тем больше я извлеку выгоды от всех". А с таким расчетом предложить Путину что-нибудь для эффективного торга или перебить ставку очень сложно.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram