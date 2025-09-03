Дійство організовано з неймовірним розмахом

Військовий парад у Китаї відбувся на площі Тяньаньмень у столиці Китаю Пекіні. Перед початком параду, присвяченого 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів на червоній доріжці главу Росії Володимира Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Вони разом вийшли на трибуну, за ними пішли й інші світові лідери. Загалом на параді присутні понад 26 глав держав.

На параді, який мав на меті підкреслити роль Китаю як ключового гравця в сучасному світовому порядку, Сі Цзіньпін представив нові зразки озброєння, повідомляє CNN. Серед них була міжконтинентальна балістична ракета DF-5C, підводний дрон AJX002, а лазерна зброя. Після урочистого прийома Путін та Кім Чен Ин вирушили на переговори.

Трамп своєрідно "привітав" головних учасників параду у Китаї

Під час параду президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення в соцмережі Truth Social. В ній глава США звинуватив Китай, Росію та Північну Корею в організації змови проти Сполучених Штатів.

Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви плануєте змову проти Сполучених Штатів Америки, — з іронією написав Трамп

Також він нагадав про роль США у Другій Світовій війні. США допомогли Китаю перемогти.

Головне питання, на яке потрібно відповісти, полягає в тому, чи згадає голова КНР Сі про ту величезну підтримку і "кров", яку США надали Китаю, щоб допомогти йому здобути свободу від вкрай ворожого іноземного загарбника. Багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу і славу Дональд Трамп

Як розповідав "Телеграф", Сі Цзіньпін, прем’єр Індії Нарендра Моді та Путін на саміті ШОС надіслали "потужний сигнал" для США. На зустрічі не було прийнято жодних практичних кроків, проте вона була "сповнена символізму".