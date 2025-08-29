Весь у зморшках і з "новими" зубами: як виглядав Янукович, коли востаннє з'являвся на публіці

Схоже, навіть Януковичу не пішов на користь "рускій мір"

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік із країни після Революції гідності, давно зник із публічного простору. Востаннє на публіці він з’явився не як "впевнений політик", а як хворий та втомлений з вигляду пенсіонер. Також Слава Камінська нещодавно викладала фото з Януковичем, яке виявилося фейком.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав президент-утікач, коли його бачили востаннє. На публіці Янукович з’являвся востаннє у 2019 році, за п’ять років після того, як втік до РФ.

У листопаді 2018 року російськими ЗМІ розлетілася новина про те, що Януковича терміново госпіталізували у Москві. Тоді він отримав травму під час гри в теніс — він пошкодив хребет і коліно. Однак світлин Віктора Федоровича пропагандистські медіа тоді не публікували.

Останній вихід Януковича "в люди"

6 лютого 2019 року у Москві відбулася пресконференція, на якій виступив власне Янукович. Тоді він заявив, що й досі вважає себе "легітимним президентом", бо не складав повноважень добровільно.

Виглядав президент-утікач тоді не надто красиво. На його обличчі були помітні зморшки, синці під очима, зір погіршився. В той день Віктор Федорович читав підготовлений текст із листка і використовував окуляри. Також змінилася посмішка експрезидента — його зуби стали значно біліші.

Президент-утікач під час пресконференції у 2019 році

Янукович помітно постарів

На пресконференції були присутні здебільшого російські журналісти. Лише один із них приїхав з України і йому вдалося поставити Януковичу запитання. Він поцікавився листом, який писав експрезидент України Путіну, де просив ввести в нашу країну ворожі війська. Віктор Федорович, як завжди, заявляв про дружбу між Україною та РФ.

Зморшок на обличчі експрезидента стало значно більше

Раніше "Телеграф" розповідав, де може бути зараз Віктор Янукович. Можливо, він вже помер?