Зеленський вдало "розводить" Трампа? Чому Україну вигідна відмова Путіна від зустрічі

Російський диктатор дуже боїться підірвати свій "авторитет"

Обіцяна Дональдом Трампом тристороння зустріч з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським не відбудеться, тому що вона загрожує "авторитету" кремлівського диктатора. Однак Київ має наполягати на тристоронніх переговорах.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому така позиція Путіна вигідна Україні.

На думку політолога, для Путіна це буде злам його "авторитету", адже він так довго казав, що в Україні начебто стався переворот, тому глава держави — "нелегітимний".

— Путін вважає Україну не суб'єктом, а об'єктом розподілу між великими державами — ЄС, США та Росією. І тому я вважаю, що він нікуди не поїде з таких причин. Ось тому Україна повинна говорити, що дуже хоче зустрічатися. Це дуже вдала дипломатична "розводка" Зеленського, який говорить, що дуже хоче зустрічатися з Путіним, — наголосив політичний експерт.

За його словами, це дозволяє Україні мати сильні перемовні позиції зі США, адже відсутність Путіна на зустрічі — це тиск на Трампа.

— А дипломатичний тиск завжди йому нагадує: бачите, Путін не їде, давайте більше зброї. А підтекст такий, він вас не поважає, а не нас. А Трамп дуже реагує саме на такі маніпуляції марнославством, — каже політолог.

На його думку, через дуже тонку й ефективну маніпуляцію Україна може домогтися багато чого. Окрім того, Київ може демонструвати силу ударами ракет по цілях в окупованому Криму і самій Росії.

— Ми бачимо системні й інтенсивні удари і по Криму, і по залізниці [на Кубані]. От вночі знову влупили по НПЗ, і знову по залізничній станції. А це — параліч залізничних перевезень в дуже активному [промисловому] регіоні Росії, — каже керуючий партнер НАГ.

За його словами, це дозволяє активніше впливати на процеси Росії — передусім в економіці, політиці та військовій сфері. І означає параліч чи принаймні ускладнення в перекиданні військ і техніки на Донбас, оскільки це одна і та сама залізнична гілка.

— Тому, якщо Путін і далі буде говорити про нелегітимність [Зеленського], кого ж дурнем виставляє? Трампа, — підсумував Тарас Загородній.

