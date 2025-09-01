Востаннє його на публіці бачили у 2019

Президент-втікач Віктор Янукович неочікувано зʼявився на майданчику російського медіа. Він переконаний, що "працював над зближенням України з ЄС".

Про це експрезидент заявив у відеозверненні. Він наголосив, що згоден і підтримує абсурдні заяви очільника Росії Володимира Путіна.

Янукович каже, що цілеспрямовано працював "над зближенням України з ЄС", але європейці поводилися "некоректно". Нібито досить часто західні політики "були зухвалі та не хотіли ввійти в положення України" — складну економічну ситуацію.

Крім того, президент-втікач заявив, що завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО, бо "вступ Києва до Альянсу був би катастрофою та прямою дорогою до громадянської війни".

Цікаво, що Революція Гідності почалась саме з дій Януковича на посту президента та його гальмування євроінтеграції України. Однак він так не вважає. Як в принципі і Путін, який вчергове переконує світ, що Захід "спричинив конфлікт в Україні", адже він хотів "втягнути Київ у НАТО".

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон добряче "проїхався" по Путіну через війну в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Янукович, коли востаннє з'являвся на публіці. Це було ще у 2019 році, за п’ять років після того, як втік до РФ.