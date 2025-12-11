Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников замислився про ставлення Росії до російськомовних українців

Лавров продовжує наполягати, що Росія почала цю безславну війну для того, щоб захистити так зване російськомовне населення сходу і півдня України. І хотілося б запитати, як виглядає захист із постійним бомбардуванням тих міст, в яких до російського нападу переважна більшість населення продовжувала говорити мовою імперії.

Як виглядають варварські бомбардування Маріуполя, які фактично стерли це українське місто з обличчя землі? Як виглядають постійні бомбардування Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Миколаєва, інших українських міст, як на лінії вогню, так і далі. Виникає питання, наскільки логічно для того, щоб захистити російськомовного мешканця України, його потрібно перед цим вбити. А якщо не вдається вбити, покалічити. А якщо не вдається покалічити, позбавити тепла і світла.

Навіть якщо уявити, що Путін, Лавров та інші представники російського політичного керівництва у повній відповідності із неофашистською мораллю держави, яку вони очолюють, ненавидять тих, хто розмовляє українською мовою, все ж таки хотілося б запитати, для чого вони намагаються знищити тих, хто розмовляє російською? Наскільки їхні симпатії до так званого російськомовного населення України, тобто зросійщених українців, але, очевидно, і етнічних росіян, які також живуть на українській землі і кожного дня змушені спускатися у бомбосховища або гинути у власних помешканнях від російських бомб, є дійсно предметом захисту російського політичного керівництва. І який ще такий народ окрім російського може байдуже дивитися на геноцид, який відбувається просто на його кордонах, стосовно людей, яких росіяни продовжують називати своїми братами і тими, хто розмовляє з ними однією мовою.

Але все, як ми розуміємо, це риторичні питання. Все це російськомовне населення було завжди цікаве Москві тільки для обґрунтування претензій російського політичного керівництва і російського народу, очевидно, також, на українську землю, на чужу землю. Так було з XVII сторіччя, з геноциду на всіх тих землях, які завойовувала Москва. І так продовжується сьогодні тільки тому, що за ці сторіччя нічого не змінилося у моралі тих, хто продовжує погрожувати війною кожному, хто не погоджується із російським уявленням про життя, як про приниження і рабство.

Джерело: YouTube-канал "Виталий Портников"