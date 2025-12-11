Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников задумался об отношении России к русскоязычным украинцам

Лавров продолжает настаивать, что Россия начала эту бесславную войну с тем, чтобы защитить так называемое русскоязычное население востока и юга Украины. И хотелось бы спросить, как выглядит защита с постоянной бомбардировкой тех городов, в которых до русского нападения подавляющее большинство населения продолжало говорить на языке империи.

Как выглядят варварские бомбардировки Мариуполя, фактически стершие этот украинский город с лица земли? Как выглядят постоянные бомбардировки Харькова, Одессы, Кривого Рога, Николаева, других украинских городов, как на линии огня, так и дальше. Возникает вопрос, насколько логично для того, чтобы защитить русскоговорящего жителя Украины, его нужно перед этим убить. А если не удается убить, покалечить. А если не удается покалечить, лишить тепла и света.

Даже если представить, что Путин, Лавров и другие представители российского политического руководства в полном соответствии с неофашистской моралью государства, которое они возглавляют, ненавидят говорящих на украинском языке, все же хотелось бы спросить, для чего они пытаются уничтожить говорящих на русском? Насколько их симпатии к так называемому русскоязычному населению Украины, то есть обрусевшим украинцам, но, очевидно, и этническим россиянам, которые также живут на украинской земле и каждый день вынуждены спускаться в бомбоубежища или гибнуть в собственных помещениях от российских бомб, действительно являются предметом защиты российского политического руководства. И какой еще народ, кроме русского, может безразлично смотреть на геноцид, который происходит прямо на его границах, в отношении людей, которых россияне продолжают называть своими братьями и теми, кто разговаривает с ними на одном языке.

Но все, как мы понимаем, это риторические вопросы. Все это русскоязычное население всегда было интересно Москве только для обоснования претензий российского политического руководства и русского народа, очевидно, также, на украинскую землю, на чужую землю. Так было с XVII века, с геноцида на всех землях, которые завоевывала Москва. И так продолжается сегодня только потому, что за эти столетия ничего не изменилось в морали тех, кто продолжает угрожать войной каждому, кто не согласен с российским представлением о жизни, как об унижении и рабстве.

Источник : YouTube-канал "Виталий Портников"