Це не для того, щоб вас надурити: чому чеки в "АТБ" друкують дрібним шрифтом

Мережа планує переходити на електронний варіант

Багато покупців звертали увагу, що чеки в магазинах "АТБ" друкуються дуже дрібним шрифтом. Через це частину інформації буває складно прочитати, особливо людям із поганим зором.

Як розповіли представники мережі, менший шрифт на чеках почали використовувати ще на початку повномасштабної війни. Головною причиною стала необхідність економити касову стрічку. У складний період компанія намагалася зменшити витрати та забезпечити стабільну роботу магазинів, тому формат друку чеків змінили.

Водночас в "АТБ" вже думають про поступову відмову від паперових чеків. У майбутньому компанія планує перейти на електронний формат. Це дозволить покупцям отримувати чеки у цифровому вигляді, а також допоможе скоротити витрати паперу та зробити обслуговування сучаснішим.

Відповідь мережі. Фото: gazeta

В "АТБ" розповіли, які товари найчастіше намагаються винести без оплати

У мережі супермаркетів "АТБ" також назвали товари, які покупці найчастіше намагаються викрасти з магазинів. Як виявилося, серед найпопулярніших позицій зовсім не алкоголь чи дорогі продукти.

За словами працівників мережі, найчастіше з полиць зникають вершкове масло, шоколадні сирки та невеликі упаковки корму для домашніх тварин. Особливо часто намагаються винести саме дрібні товари, які легко сховати або непомітно пронести повз касу.

Також до переліку входять продукти та дрібниці, розміщені у прикасовій зоні магазинів. Йдеться про товари, які покупці бачать безпосередньо перед оплатою — саме вони найчастіше стають об’єктом дрібних крадіжок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи має покупець "АТБ" оплачувати товар, який випадково розбив.